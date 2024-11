Motilones del Norte le ganó los dos duelos a Piratas de Bogotá y se reafirma en el liderato

Con la clasificación asegurada a las semifinales de la Liga II-2024 de baloncesto profesional, el quinteto de Motilones del Norte cerró una semana perfecta en la que en cuatro salidas consiguió tres victorias, las dos últimas en el coliseo de la Unidad deportiva El Salitre frente a Piratas en un duelo bastante parejo donde los de la frontera mostraron ser superiores, ratificando su deseo de querer ser campeones del torneo.

El jueves, en una remontada extraordinaria, el conjunto motilón dirigido por Richard Ortega derrotó (103-101) a los rolos con una excelente presentación del dominicano Juan Junior Rosario, tomando revancha de la del revés sufrido en la primera vuelta del campeonato en la primera vuelta el coliseo Toto Hernández.

Para redondear la fecha, los rojinegros el viernes la repitieron la misma al equipo de Joel Feliz, imponiéndose (103-97) siendo el partido más destacado de la jornada.

Para la Liga, e jugador más destacado del encuentro fue el norteamericano Jeremy Smith al aportar 20 puntos, 5 rebotes y 7 asistencias.

Sin embargo, el baloncestista que más puntos marcó fue Jaison Valdez con 25 puntos 6 rebotes y 3 asistencias, seguido por Héctor ‘Mickey’ Díaz con 21 puntos, Juan Rosario con 19 puntos.

El compromiso entre capitalinos y cucuteños fue demasiado riguroso y apretado en los parciales en los cuatro cuartos.

El primero favoreció a los locales (32-20), en el segundo, Motilones inclinó la balanza a su favor (33-23), y en el global 52-53, dejando todo para la segunda mitad, donde Piratas esperaba sacarse la espina de la derrota del jueves.

Juego cerrado

En el tercer cuarto, los dos equipos salieron con el afán de ganar el partido, pero el quinteto motilón no cedió terreno terminando igualado (24-24), con los cucuteños arriba en el marcador 76-77.

Para el último cuarto, periodo se hizo más intenso, los de casa luchando cada punto y los motilones manteniendo a distancia su rival, fue de toma y dame,

A 50 segundos del final del partido la diferencia era una canasta 94-96 y hacía pensar que el encuentro se podría extender al over time (extratiempo de cinco minutos). Las estrategias de lado y lado por parte de los técnicos no se hicieron esperar, uno sosteniendo el triunfo y el otro apurando para no perder de nuevo.

La posesión del balón fue importante en los últimos segundos y la certeza en los tableros y el que menos errores cometiera en defensa se podía llevar el triunfo.

A 15 segundos de sonar la chicharra, Motilones se puso 94-101, lo que llevó a Piratas a apretar el acelerador marcando un triple de Felipe Soler que ilusionó a los bogotanos, pero Jaison Valdez y el estadounidense Jeremy Smith, más rendidor en el partido, sentenciaron la victoria para el equipo rojinegro que lo consolida en el primer lugar de la tabla y candidato al título que dejó vacante Titanes de Barranquilla que este semestre por decisiones dirigenciales optó por no participar en la Liga.

Por el equipo de Piratas, el norteamericano Eric Crawford fue el máximo encestador con 24 puntos, 5 rebotes y 2 asistencias. Le siguieron Luis Martínez con 16 puntos, 3 rebotes e igual número de asistencia. Antonio Gordon aportó 15 puntos y Santiago Serna 14 puntos.

Faltando un par de fechas por jugarse, los cuatro clasificados hasta el momento son Motilones, Toros del Valle, con 36 puntos, Caribbeans Storm 32 y Piratas con 31 puntos.

