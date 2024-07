Llego al mejor club del mundo y al más grande de la historia: Kylian Mbappé

Sobre sus objetivos con el Real Madrid, Mbappé resaltó que su prioridad es adptarse rapidamente.

“Llego al mejor club del mundo y al más grande de la historia con humildad y ambición. Son los valores del club: humildad, ambición y ganar. La prioridad es adaptarme bien al colectivo. Cuando eso pase todo será mucho más fácil. Quiero adaptarme lo más rápido posible. Es cierto que estuve cerca de firmar hace dos y tres años, pero es parte de la vida del futbolista. El pasado queda atrás y solo pienso en el presente”, señaló el futbolista de 25 años.

Mbappé señaló que está presto para jugar en cualquier posición de la ofensiva.

"Voy a jugar donde quiera el míster. Puedo hacerlo en las tres posiciones de arriba. Lo hice en el París, en la selección y el Mónaco. Lo más importante es estar bien físicamente. Quiero estar en el campo, pero dónde jugar no es un debate para mí. No me importa”, dijo.

El equipo del técnico Carlo Ancelotti se consolida como una de las mejoras nóminas del mundo con nombres gigantes como los de Thibaut Courtois, Jude Bellingham, Federico Valverde, Luka Modric, Vinicius Jr, Rodrygo, Endrick, entre otros.

