Linda Caicedo, nominada a mejor jugadora Sub-20 del mundo

La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) ha dado a conocer la lista de las 30 nominadas a mejor jugadora del mundo en el año 2024. La colombiana Linda Caicedo, de 19 años y actual jugadora del Real Madrid, destaca entre las seleccionadas, confirmando su presencia entre las grandes figuras del balompié femenino.

La noticia ha generado gran expectativa, especialmente tras su ausencia en otros galardones importantes como el Balón de Oro de France Football, donde su compatriota Mayra Ramírez fue la única colombiana incluida.

A pesar de que Linda Caicedo no figura en las nominaciones al Balón de Oro, la IFFHS la mantiene como una de las candidatas más destacadas del año. En 2023, la delantera colombiana terminó novena en la votación por el Balón de Oro y fue la segunda mejor en los premios The Best.

Este año, sin embargo, su inclusión en la lista de las 30 mejores futbolistas del mundo por la IFFHS es un reconocimiento a su continua evolución en el fútbol internacional, aunque con una curiosidad añadida: la actual ganadora del premio, la española Salma Paralluelo, no aparece entre las nominadas este año.

La lista de nominadas de la IFFHS incluye a jugadoras de gran renombre a nivel mundial, quienes compiten por suceder a Paralluelo como la mejor jugadora del mundo. Caicedo, que fue clave para su equipo tanto en el Real Madrid como en la selección colombiana, se enfrenta a la oportunidad de consolidar su nombre entre las élites del fútbol femenino a nivel global.

Junto a Linda Caicedo, otras dos colombianas, Mayra Ramírez y Daniela Arias, también aparecen en el listado de la IFFHS. Esto resalta el impacto creciente del fútbol femenino colombiano en la escena internacional, en un año donde Caicedo ya había sorprendido con su nominación en la categoría de jugadoras nacidas después del 2004.

La joven estrella del Real Madrid competirá, en esa categoría, con rivales que ya enfrentó en el Mundial Sub-20, como la norcoreana Choe Il-Son, quien se llevó el Balón y la Bota de Oro en ese torneo.

El reconocimiento de Caicedo en dos categorías distintas, como una de las mejores futbolistas del mundo y una de las mejores sub-20, refuerza su estatus como una de las jugadoras jóvenes más prometedoras. La competencia en esta última categoría será dura, con talentos emergentes como la mencionada Choe Il-Son, pero la colombiana ya ha demostrado estar a la altura de los grandes desafíos internacionales.

Entre las nominadas sub-20, la competencia se perfila como una de las más reñidas, con jugadoras de diversas nacionalidades y clubes que han destacado tanto en ligas locales como en competencias internacionales. Este grupo incluye a futbolistas de selecciones potencias como Estados Unidos, Brasil, Canadá y Japón, quienes se posicionan como las principales contendientes para el título de mejor jugadora menor de 20 años.

La IFFHS, que año tras año otorga estos prestigiosos galardones, subraya el valor del fútbol femenino juvenil con esta categoría, resaltando las estrellas emergentes que ya están dejando su huella a nivel profesional. Para Linda Caicedo, competir en ambas listas reafirma su capacidad de brillar tanto entre las veteranas como entre las jóvenes promesas del deporte.

La lista de nominadas

A continuación, la lista completa de finalistas a mejor jugadora sub-20 de la IFFHS en 2024:

Linda Caicedo (Colombia, Real Madrid)

Aline Gomes (Brazil, Ferroviaria)

Priscila (Brazil, Internacional, Club America)

Dudinha (Brazil, Sao Paulo)

Jaedyn Shaw (USA, San Diego)

Olivia Smith (Canada, Liverpool)

Ally Sentnor (USA, Utah Royals)

Àlice Soto (Mexico, Pachuca)

Annabelle Chukwu (Canada)

Olivia Moultrie (USA, Portland)

Giselle Thompson (USA, Angel City)

Alyssa Thompson (USA, Angel City)

Lily Yohannes (USA, Ajax)

Vicky Lopez (Spain, FC Barcelona)

Mara Alber (Germany, Hoffenheim)

Signe Gaupset (Norway, SK Brann)

Femke Liefting (Netherlands)

Wicke Kapstein (Netherlands, Twente)

Giulia Dragoni (Italy, FC Barcelona, AS Roma)

Ellen Wangerheim (Sweden, Hammarby)

Momoko Tanikawa (Japan, Rosengard)

Aoba Fujino (Japan, Beleza, Man City)

Choe Il-son (North Korea)

Maya Hijikata (Japan, Beleza)

Daniela Galic (Australia, Melbourne City)

Milly Clegg (New Zealand, Louisville)

Clara Luvanga (Tanzania, Al Nassr)

Hapsatou Diallo (Senegal, Eibar)

Chiamaka Okwuchukwu (Nigeria, River Angels)

Monique Ngock (Cameroon, Stade Reims)

