David Alonso vuelve a ganar en Moto3 e iguala registro de Valentino Rossi

Alonso tuvo que ir de menos a más en territorio australiano, pues inició el Gran Premio en la décima casilla.

En la pista Phillip Island, el colombiano –que en 2025 correrá Moto2- ganó seis posiciones en los primeros dos giros acomodándose en el grupo de punteros de la carrera desde muy temprano.

“Durante toda la carrera, este grupo lidió una intensa batalla, con un intercambio constante de posiciones. Sin embargo, Alonso se guardó un as bajo la manga. A falta de cinco vueltas para el final, el colombiano adelantó a Adrián Fernández para ponerse primero, una posición que ya no abandonó hasta la bandera a cuadros”, narró el Aspar Team en su comunicado.

Alonso cruzó la meta con una ventaja de casi tres segundos sobre sus inmediatos perseguidores Dani Holgado y Adrián Fernández, acompañantes en el podio.

“Veía difícil ganar hoy. Este fin de semana me ha costado mucho mantener la concentración y la intensidad. Después de ganar el Mundial, te relajas y dejas de cuidar los detalles. Esto me pasó factura en la clasificación. Además, fue la primera vez que no trabajé el plan de carrera y quiero pedir perdón al equipo por ello. Me he levantado en modo carrera, muy concentrado. Me he ido encontrando cada vez mejor”, expresó el motociclista de 18 años.

Durante la temporada 2024, el campeón ha ganado los GP de Catar, Estados Unidos, Francia, España, Italia, Alemania, Austria, Italia, Indonesia, Japón y Australia.

Alonso puede seguir cosechando triunfos puesto que le restan los GP de Tailandia (27 de octubre), Malasia (3 de noviembre) y España (17 de noviembre).

