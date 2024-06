La favorita Alemania se enfrenta con Dinamarca en los octavos de la Eurocopa

Datos históricos favorables a Dinamarca a los que se suman la competitividad del equipo de Morten Hjulmand. Los daneses se han metido en octavos de final invictos en un grupo liderado por Inglaterra, aunque su gran debe ha sido no conseguir ganar ningún encuentro. A pesar de ello, la calidad de un equipo que cuenta con nombres de primer nivel mundial como Christian Eriksen, Rasmus Höjlund, Pierre-Emile Hojberg y Andreas Christensen que les hace capaces de vencer a cualquier rival.



Aun así para vencer a una potencia como Alemania, que además contará con el apoyo del público, Dinamarca debe seguir manteniendo la solidez defensiva que le ha acompañado en la primera fase, en la que tan solo ha recibido dos goles, siendo el equipo que menos remates ha recibido a portería con siete. Aunque además de eso, necesitarán mejorar en ataque, donde su producción ha sido bastante más discreta. En particular, a Hjulmand le urge recuperar a su máximo goleador en la fase de clasificación, Höjlund, que aun no se ha estrenado y al que se le ha visto desacertado en los tres primeros encuentros.



En cuanto a las bajas, Negelsmann no podrá contar con el central del Leverkusen Tah, titular en toda la fase de grupos, por acumulación de amarillas, por lo que su lugar en el once lo ocuparía Schlotterbeck, que acompañará en el centro de la defensa a Rüdiger, tocado tras el partido ante Suiza pero que llegará a tiempo para el encuentro. Por otro lado, a Dinamarca le ocurre la misma situación con el centrocampista Hjulmand, por el que entraría Delaney en la alineación.



Por último, a partir de ahora, cada partido de Alemania trasciende lo deportivo, ya que podría suponer los últimos minutos de Toni Kroos como jugador de fútbol. El campeón del mundo de Alemania y seis veces campeón de Europa a nivel de clubes, decidió que la Eurocopa 2024 fuera el final de su exitosa carrera deportiva. Por ello, los aficionados, ante Dinamarca, podrían estar disfrutando de los últimos minutos de Kroos como futbolista profesional.

