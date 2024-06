Italia y Suiza abren los octavos de final de la Eurocopa 2024

Las selecciones de Suiza e Italia serán las encargadas de abrir este sábado (11:00 a.m.) la fase eliminatoria de la Eurocopa que se está disputando en Alemania con un duelo de octavos de final aparentemente igualado y donde el favoritismo no recae sobre la actual campeona.



Suiza e Italia buscarán sobre el césped del estadio Olímpico de Berlín ser los primeros cuartofinalistas del torneo continental, ronda que ya alcanzaron ambos en la anterior edición que terminó por coronar a la 'Azzurra' y en la que el combinado helvético hizo una 'machada' que ahora espera repetir, aunque se presente como más 'asequible'.

Lea aquí: Néstor Lorenzo asegura que Costa Rica no solo se defenderá ante Colombia

Suiza fue capaz de tumbar hace tres años a la actual campeona del mundo y gran favorita al título, Francia, a la que ajustició en la tanda de penaltis y frente a la que demostró su capacidad competitiva que le ha llevado a, sobre todo, ser un 'hueso' para selecciones teóricamente superiores en este tipo de choques.



Este puede no ser el caso de una Italia lejos de su mejor y más peligrosa versión, que se metió en los cruces tras una fase de grupos gris y ayudado por un gol en el minuto 98 de Mattia Zacagni. Sin embargo, la tetracampeona del mundo se convierte ahora en más peligrosa, aún más si no está bajo el foco del favoritismo que se le suele otorgar por su historia.



Esta le favorece ante Suiza, frente a la que no pierde desde 1993 y a la que goleó 3-0 en la última EURO, mientras que en sus dos últimos choques, en la clasificación para el Mundial de 2022, sendos empates que acabaron por condenar a los italianos a una repesca de infausto recuerdo.