Cristiano Ronaldo confiesa detalles de su salida del Real Madrid: no se portaron bien

El delantero portugués Cristiano Ronaldo reveló que el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, "aceptó" su salida del conjunto madridista en el verano de 2018, aunque "no se portó tan bien" durante las negociaciones, aunque el luso no descarta volver al club cuando acabe su carrera y "hacer algo chulo".



"El presidente -Florentino Pérez- aceptó mi salida, aunque no se portó muy bien conmigo negociando. Él quería volver atrás, pero yo ya no podía. Aprecio y tengo respeto a Florentino, hablo alguna vez con él y no descarto volver un día cuando termine mi carrera y hacer algo chulo", expresó el ahora futbolistas del Al-Nassr saudí en una entrevista al programa 'Los Amigos de Edu' en LaSexta.

El luso, de 39 años, dejó el Real Madrid en el verano de 2018, después de ganar su cuarta Champions con el club. "Mi ciclo estaba cerrado, quería una motivación diferente", confesó Ronaldo, que eligió la Juventus italiana como destino. "Florentino se echó a atrás y yo también quise, pero ya había dado mi palabra a la Juve y no podía romperla", aseguró.



"Mis hijos crecieron allí, mis amigos, jugué en el Madrid. Estaré siempre con el Madrid en mi corazón, es donde más feliz fui. Mi hijo Mateo es muy del Madrid. Me pica diciendo que Mbappé es mejor que yo", agregó sobre su vínculo con la ciudad y el club.



Por ello, pidió a la afición del Real Madrid "proteger" a Kylian Mbappé. "Es muy bueno, lo quiero mucho", dijo, aunque, según el portugués, "no sabe jugar de delantero porque no es su posición". "Si estuviese en el Madrid le enseñaría a jugar de '9' como Cristiano, porque yo también tuve que aprender. Si fuera él, jugaría como juega Cristiano de delantero: aparezco dentro del área, no estoy dentro del área. Hay que ser imprevisible y él tiene condiciones", analizó.



Y Cristiano Ronaldo tiene claro que es "el mayor goleador de la historia". "No siendo zurdo estoy en el 'top 10' de la historia en goles con la izquierda. Son números, soy el jugador más completo que ha existido. Juego bien de cabeza, tiro bien faltas, soy rápido, soy fuerte, salto mucho... No vi nadie mejor que yo", defendió.



"Tenía muy buena relación con Messi, una vez le traduje en unos premios y todo antes de que empezase la gala. Siempre me trató bien. Ojalá volvamos a ver nuestros números, pero lo veo muy difícil", añadió sobre el atacante argentino.



Finalmente, comparó la liga saudí con la MLS estadounidense, en la que milita el argentino. Para el luso, esta última "es peor" que el campeonato que él disputa. "Es obvio", señaló. "No sabía que iba a crecer tan rápido, pero sabía que la liga iba a ser muy top, como es ahora. La gente que habla no sabe lo que dice, solo la gente que juega lo sabe", manifestó.

