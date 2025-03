Jonathan Milan se impuso en la segunda etapa de la Tirreno-Adriático

El italiano Jonathan Milan (Lidl Trek) se impuso este martes en con fuerza en la segunda etapa de Tirreno-Adriático que se disputó entre Camaiore y Follonica sobre un trazado de 192 kilómetros, consiguiendo el triunfo tras una salida perfecta c en la última curva crucial a 300 metros del final.

Antes del final de la etapa se presentaron dos caídas una a 38 kilómetros de la meta, en la que se vio afectado el francés David Gaudu Groupama), quien tuvo que abandonar la carrera.

La otra fue a 11 kilómetros, donde el damnificado fue Dylan Groenewegen (Jayco), perdiendo toda posibilidad de disputar la etapa.

Milan le ganó el embalaje al neerlandés Maikel Zijllaard (Tudor), y al francés Paul Penhoët Gruopama), registrando un tiempo total de 4horas 45:13.

Le puede interesar: Filippo Ganna se impuso en la CRI y es el primer líder de la Tirreno Adriático

Milan entraba en primera posición en la recta de meta tras una lucha física por el liderato en el último kilómetro, con su equipo y su último hombre, Simone Consonni, llevándolo a la final en segunda rueda con la meta a la vista.

Después de haber conseguido dos segundos de bonificación en un esprín intermedio al principio de la etapa y otros 10 como bonificación por la victoria, Milan ascendió al segundo lugar en la clasificación general, detrás de su compatriota Filippo Ganna (Ineos Grenadiers).

El año pasado, Milan quedó noveno en la misma meta de Follonica, y se equivocó por completo en la última curva. Pero esta vez, él y su equipo habían hecho claramente los deberes y habían ejecutado a la perfección su plan previo a la carrera.

"Por supuesto, el año pasado fue la primera vez y vimos cómo fue", dijo Milan.

"No lo olvidé, y trajimos la experiencia del año pasado, la pusimos en práctica hoy, y tengo que decir que los muchachos me guiaron y me condujeron de la manera perfecta, (justo) como lo pensamos".

Sobre la actuación de los corredores colombianos todos llegaron en el grupo principal.

En la clasificación general, el mejor clasificado de los cafeteros continúa siendo Brandon Rivera (Ineos) en la casilla 17 a 0:46, mientras que Einer Rubio (Movistar) se ubica en el puesto 69 a 1:16, Nairo Quintana (Movistar) 130, a 1:43 y Esteban Chaves (EF), casilla 133 a 1:46.

Este miércoles se correrá la tercera etapa de 239 kilómetros entre Follonica y Colfiorito, con tres puertos de montaña dos primera categoría y una fuera de serie sobre la meta.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion.