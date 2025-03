Filippo Ganna, se impuso en la CRI y es el primer líder de la Tirreno Adriático

Filippo Ganna se adjudicó este lunes una contundente victoria en la primera etapa de la Tirreno-Adriático, con 23 segundos de ventaja, sobre el español Juan Ayuso (UAE-XRG).

El campeón nacional italiano de contrarreloj marcó un tiempo de 12 minutos y 17 segundos en Lido di Camaiore para ganar de forma impresionante.

Ese esfuerzo le permitió a Ganna ponerse en cabeza de la carrera al principio, poniéndose el maillot azul en el podio de paso.

Juan Ayuso (UAE) y Johan Price-Pejtersen (Uno-X) completaron los puestos del podio del día, a 23 y 28 segundos por detrás respectivamente.

El mejor ciclista clasificado de los colombianos fue Brandon Rivera (Ineos Grenadiers), en el puesto 17 a 46 segundos del italiano.

En cuanto a los otros escarabajos, Einer Rubio (Movistar) se ubicó en el puesto 71, a 1.16, Nairo Quintana, ocupó la casilla 133 a 1:43, Esteban Chaves (EF), la 136 a 1:46,

Por otra parte, Laurens De Plus comenzó su campaña en la general con un sólido comienzo con el tiempo 15, más rápido del día, 45 segundos por detrás de su compañero de equipo. Brandon Rivera marcó el 17º mejor tiempo, recuperándose bien de una caída en Strade Bianche.

El triunfador y favorito para llevarse la etapa dijo: "al final es un buen resultado. Estoy muy contento. creo que he hecho una contrarreloj realmente buena. Tenía muchas ganas de hacerlo esta semana y para el próximo mes de ciclismo. He entrenando mucho y finalmente he empezado a sentirme realmente bien sobre la bicicleta".

"Sin duda es mucho mejor conseguir una diferencia de 26 segundos en comparación con el año pasado, cuando estaba cerca. Es realmente bueno. Ahora sólo quiero recuperarme bien y ver qué pasa mañana en la siguiente etapa. Las piernas se sienten muy bien".

Este martes se disputará la segunda etapa entre Camaiore y Follonica, sobre una distancia de 192 kilómetros que tendrá un premio de montaña de primera categoría, en el kilómetro 126.

