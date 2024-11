¡Enorme gesto! Juanfer Quintero les dio entradas a un padre y su hijo para ver a Racing en la final de Copa Sudamérica

La ilusión de los hinchas de Racing y Cruzeiro por la final de la Copa Sudamericana está por las nubes en la previa, por la disputa del título de “la otra mitad de la gloria” en un partido que enfrenta a argentinos y brasileños por un título continental.

En medio de una transmisión que documentaba la llegada de los hinchas al estadio General Pablo Rojas en Asunción, Paraguay, un periodista dio con la historia de un padre y su hijo que viajaron 36 horas para la final y al llegar les dijeron que sus boletos fueron cancelados.

“Venimos de Ezeiza, 36 horas de viaje, la estamos pasando mal porque me cancelaron las entradas porque la vendieron del lado de Brasil y no tengo nada, la verdad que esto es como Gustavo Costas, yo soy de muy chico hincha de Racing. A todo lado lo seguimos a Racing y estoy muy triste, porque la pagué, pero nadie te da bola acá. Esto no es plata, es un sentimiento, lo que se vive con él y ahora está pasando esto, no poder llegar a verlo”, explicó el padre

Aunque no se concentraron en la explicación de por qué les pasó esto, la historia de ambos trascendió rápidamente tras aparecer en ‘SportsCenter’ de ‘ESPN’ por lo que llegó a oídos del jugador colombiano, quien cambiaría esta historia.

Lea aquí: La selección femenina de Colombia jugará un último amistoso contra Argentina