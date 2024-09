En medio de quejas, comienza esta semana la nueva Champions League: “Es absolutamente absurda”

Las implicaciones del nuevo fixture ha generado en algunas molestias, especialmente en algunos jugadores quienes a pesar de las restricciones que suele haber sobre los futbolistas para hablar sobre este tipo de polémicas en público, debido a que pueden estar expuestos a algunas sanciones, han decido manifestarse en contra del nuevo certamen.

Uno de ellos es el arquero del Liverpool Alisson Becker, el brasilero que milita en el Liverpool hizo unas declaraciones contundentes sobre el encuentro que tendrá su club en el torneo europeo.

“Creo que para los aficionados es increíble. Más partidos, partidos más importantes, grandes equipos jugando entre sí. Para nosotros, como jugadores, siempre es una buena idea agregar algunos partidos a un calendario que no está lleno. Estoy siendo un poco irónico. Nadie les pregunta a los jugadores qué piensan sobre la posibilidad de sumar más partidos, así que quizá nuestra opinión no importe”, expresó el guardameta agregando que están concentrados para enfrentar al Milán, primer rival en el torneo.

Bernardo Silva, delantero portugués del Manchester City, declaró ante el medio de su país RÉCORD sobre la competición europea.

“En la Champions, si no te clasificas para Octavos de Final, todavía tienes que jugar dos partidos más. Es cierto que las plantillas son más numerosas, pero no voy a decir que sea fácil”, dijo Silva, agregando que el calendario de las competiciones locales con su club tampoco le permiten pasar tiempo con sus seres queridos.

“No ha sido fácil. Paso muy poco tiempo con mi familia y amigos. La cantidad de partidos a los que nos someten es absolutamente absurda”, concluyó el atacante.

El máximo ganador de la competencia, Real Madrid, también ha expresado su postura a través de las voces de su actual entrenador, Carlo Ancelotti, y su presidente, Florentino Pérez.

El técnico merengue aludió al nuevo calendario de la competición cuando le preguntaron sobre las lesiones que hay en su equipo. “El calendario es demasiado exigente. Ahora llega una competición nueva y no se sabe cómo va a salir. Puede ser más entretenida, o no. ¡Pero lo seguro es que tenemos dos partidos más! Si los organismos que mandan no empiezan a pensar que los jugadores se lesionan porque juegan demasiado, tenemos un problema. Lo que pido que se reduzcan el número de los partidos para tener competiciones más atractivas”, dijo el italiano en rueda de prensa.

Por su parte, Florentino atacó a la UEFA, máximo ente del fútbol europeo, y expresó su descontento por el nuevo modelo argumentando que no es lo que demandan los aficionados.

“No se tienen en cuenta las demandas de los aficionados y los jugadores, ni las necesidades de los clubes. La Uefa sigue gestionando las competiciones igual que hace 30 años”, expresó en unas declaraciones para el medio español As.