FC Barcelona terminó su mala racha ante el Bayern Múnich: lo goleó en Champions

No jugaba bien el Barça, no al buen nivel que ya se ha mostrado en los albores de la era Flick, pero estaban 'killers y quedó plasmado en una jugada en la que Fermín, que ha vuelto de la lesión en un gran estado de forma, tiró de pillería para provocar un fallo del central Kim y asistir, metiendo la punta de la bota, a un Robert Lewandowski que la empujó a gol. Llegó a tocar Upamecano, pero no lo suficiente. Gol no celebrado por el polaco, aunque a invel interno estaría tirando cohetes.

Y la estela de esa celebración interior sirvió para contagiar al equipo, que olía a sangre y, esta vez, no la propia. En el 45', con el partido loco y roto entre idas y venidas de ambos, bonito para el espectador 'culer', del Bayern y neutral, el Barça encontró otra contra letal para Raphinha.

El 'capi' se fue de Guerreiro y cuando llegaba Upamecano a la ayuda tiró, pasando el balón entre los dos defensas de los de Vincent Kompany, para superar a Manuel Neuer y llevar el duelo al descanso con un 3-1 que, seguramente, tampoco hacía justicia a lo visto pero intuía un cambio real de rumbo en el Barça. Y Flick, en la banda, no celebraba vistosamente ningún gol por respeto a 'su' Bayern pero alentaba a los suyos a seguir mordiendo así.

Hat-trick del centenario y capitán Raphinha

Tras el descanso, sin cambios en ningún equipo, el partido no cambió. Se podría esperar una reacción de campeón del Bayern pero fue una nueva contra del Barça la que siguió abriendo la herida. El 'Més que un club' se imponía al 'Mia san Mia' y Raphinha, en su partido número 100 con el Barça y portando el brazalete de capitán, completó su fiesta particular con un 'hat-trick' y un auténtico golazo.

Pedri durmió el balón lo justo para ver abierto en la contraria banda derecha a Lamine Yamal. El balón le llegó al extremo canterano casi al pie y este, con una visión de juego espectacular, se la puso en carrera a Raphinha para que este, siendo un rayo como estaba siendo, lo confirmara con una nueva carrera letal y un tiro raso cruzado entre Kim, de nuevo retratado, y Upamecano para volver a superar a Neuer. Raphinha se llevó la gran ovación de gala del feudo 'culer' al ser sustituido por Dani Olmo, que también pudo recibir el cariño al volver de lesión.