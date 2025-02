El Arsenal pierde ante el West Ham y el Liverpool visitará al Man City

La Liga Premier deparó este sábado una tremenda sorpresa luego de que el Arsenal, segundo en la clasificación (53 puntos), perdiera de local 1-0, con el West Ham que ocupa el puesto 16 y pelea la zona del descenso.

La derrota de los ‘Gunneers’ le da un aire al líder Liverpool (61 puntos) para intentar asegurar más el título, pero para ello deberá vencer este domingo (11:30 a.m.) al maltrecho Manchester City, como el partido más trascendental de la jornada en el campeonato inglés.

El Arsenal sufrió mucho para intentar remontar un resultado que nunca pudo lograr y dejó escapar la posibilidad de perseguir al Liverpool que acaricia cada vez más el título y deberá esperar a ver qué puede hacer el City hoy ante los ‘Reds’.

Examen bravo

Sera una prueba dura para el Liverpool, donde City quiere recuperar algo de su dignidad tras ser eliminado de los playoffs de la Champions y de eso es consciente el delantero egipcio Mahamed Salah que habló previo a lo que será el partido, clave para las aspiraciones de ser campeón.

"Va a ser complicado. Jugamos contra el Manchester City fuera de casa, por lo que siempre serán los favoritos para ganar en su casa, pero iremos allí y lo intentaremos", afirmó el egipcio.

De igual manera señaló “el City siempre será el City. Tiene uno de los mejores entrenadores de la historia y tiene grandes jugadores. Ha jugado al máximo nivel durante muchos años y lo ha ganado todo en el club. Siempre será un equipo fuerte y siempre puede ganar un partido en cualquier momento.

Creo que el partido va a ser muy complicado. Ellos tienen la ventaja de jugar en casa y además tienen jugadores con experiencia, así que simplemente tenemos que mantener la calma y darlo todo”.

Salah está disfrutando de otra temporada estelar y lidera la tabla de jugadores de la Premier League tanto en goles (24) como en asistencias (15).

Su gol contra el Aston Villa la última vez lo dejó a un gol de Gordon Hodgson en el tercer lugar de la lista de máximos goleadores de todos los tiempos del Liverpool y ya ha marcado 29 veces en todas las competiciones en 2024-25.

Se le preguntó cómo, a la edad de 32 años, continúa elevando el nivel en términos de rendimiento.

“Es divertido, es diferente, pero ahora lo veo de otra manera. Tengo más experiencia”, respondió Salah.

Para el juego de este domingo, el técnico Arsene Slot, tiene una duda de llevar o no al atacante Kody Gakpo.

"Espero que esté disponible, no estoy 100 por ciento seguro. Todavía no ha entrenado con el equipo. Quizás lo haga un poco hoy. No lo sé exactamente. Será una decisión difícil".

Por el lado del Manchester City las cosas tampoco andan bien además de la irregular temporada.

Pep Guardiola dijo a los periodistas el viernes: "Todavía no lo sé. Mañana lo sabremos. Aún no lo sé".

Cuando se le preguntó si tenía esperanzas sobre la inclusión de Haaland, Guardiola dijo: "Sí, tal vez. Pero no lo sé todavía porque no entrenó hoy y [no] hasta mañana se hará la prueba, supongo. Pero no lo sé".

"Es mejor tener a Erling en el campo. Cada uno es responsable de las cosas buenas y malas del equipo, pero obviamente con Erling somos mejores".

