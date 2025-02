Carlo Ancelotti: hemos llegado a un punto en el que no se puede fallar

"Es un momento importante de la temporada. Creo que hemos sacado una buena versión contra el City, hay que repetirlo. Hemos llegado a un punto donde no se puede fallar, LaLiga está muy competida y cada partido puede ser vital para llegar bien al final de la competición", declaró en rueda de prensa.

Además, considera que han tenido "un poco de mala suerte" en los últimos tres partidos ligueros. "Lo hemos hecho bastante bien, mucho mejor, un poco menos con el Espanyol, mucho mejor con el Atlético y con Osasuna, porque con diez estuvimos cerca de ganar el partido. Tenemos que seguir en esta línea, porque si tú juegas bien y tienes una buena actitud, el resultado te va a premiar", indicó.



"Una liga competida como en España es difícil encontrarla, sobre todo esta temporada. En Italia no hay muchos equipos que estén peleando, en Inglaterra tampoco, porque hay un equipo, el Liverpool, que hasta ahora ha marcado la diferencia. Aquí están tres equipos en un punto, equipos de un nivel muy alto. Creo que es una liga que se va a decidir en el último partido", señaló, reiterando que no cree que la competición española esté adulterada. "Yo mantengo mi opinión. Quiero una competición lo más limpia posible", añadió.



Por otra parte, analizó el cruce de octavos ante el Atlético de Madrid, que ofrecerá "una eliminatoria bonita y equilibrada". "Los últimos dos enfrentamientos han sido dos empates, esto significa que la calidad de los dos equipos es parecida", dijo, sin querer entrar en los polémicos mensajes del club rojiblanco en la red social X. "Ya tengo dificultad para entender qué es un 'tweet'. Cuando tengamos más tiempo, me lo puedes explicar tú. No miro estas cosas, de verdad", expresó entre risas.

También ha confirmado que el Real Madrid apelará la sanción de Jude Bellingham. "Tenemos que aceptar esta decisión. Dicho esto, el club va a apelar para acortar estos dos partidos de suspensión. Mañana va a jugar, obviamente, otro jugador. Hemos sido capaces, sin Bellingham, de sacar buenos resultados y ojalá lo podamos hacer también mañana", apuntó.



Sobre el uruguayo Fede Valverde y la posibilidad de que descanse, el técnico italiano explicó que ha jugado "porque está muy bien". "El día que tenga algunos problemas o que necesite un poco de descanso, no tendrá problema de quedarse en el banquillo. No está descartado que mañana descanse", afirmó.



Tampoco quiso desvelar si este domingo rotará a Dani Ceballos. "Ceballos está muy bien, no tiene ningún problema. Están bien todos los que han jugado. Hoy valoraré quién necesita descansar, porque creo que es un partido donde las piernas frescas nos pueden ayudar. Creo que la plantilla, a nivel físico, está creciendo, están volviendo los centrales. Mañana puede ser una oportunidad para Alaba de jugar después de mucho tiempo", explicó.

Respecto a Raúl Asencio, recalcó que "no ha cambiado su actitud de cuando jugaba en el Castilla". "Habla poco, está muy centrado en su trabajo. De lo que hablamos con él es de intentar mejorar, como hablamos con todos los jóvenes para que aprendan sobre todo a nivel técnico. Él tiene algunas debilidades que poco a poco va mejorando, pero lo que ha destacado más en este periodo es su actitud mental, su concentración, que le ha permitido hacer muy buenos partidos contra rivales muy complicados", manifestó.



Por último, Ancelotti reconoció que se siente "muy valorado" por el club, por los jugadores y por la afición. "Esto para mí es más que suficiente. No puedo satisfacer a todos, algunos estarán contentos con mi trabajo y otros, menos. Lo importante es que estén contentos con mi trabajo el club, los futbolistas y la afición", concluyó.

