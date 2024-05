Daniel Martínez volvió al segundo lugar de la general del Giro de Italia

El ciclista esloveno Tadej Pogacar sigue imparable en el Giro de Italia tras ganar, en la neutralizada por mal tiempo etapa 16, finalmente disputada entre Laas y Santa Cristina Valgardena (Monte Pana) sobre 118,7 kilómetros, su quinta victoria de etapa en esta 'Corsa rosa' que tiene en su bolsillo salvo caída o abandono.

Pogacar, el 'Pequeño Príncipe', logró en el Monte Pana una 'manita' conseguida casi sin esfuerzo, con Rafal Majka siendo el único UAE que tuvo que marcar ritmo alto y sin necesidad de que el esloveno atacara para, a su ritmo, acabar él solito con una fuga en la que destacó el joven italiano Giulio Pellizzari (Bardiani), segundo a 16".

El esloveno se unió al selecto club de mayor ganador de etapas en una misma edición de la ‘corsa rosa’ igualando a los italianos Alfredo Bilda, quien en 1929, obtuvo cinco victorias y el otro es Mario Cipollini, que en 1999 y 2002, también alcanzo dicha cifra en dos oportunidades.

En el Giro de 2017, el pedalista colombiano Fernando Gaviria con el Quick-Step, estuvo cerca de conseguirlo, pero solo se logró cuatro victorias.

Le puede interesar: Impresionante etapa de Nairo Quintana en el Giro de Italia, pero la victoria fue para Pogačar

Es un espectáculo. No hay otra manera de describir a 'Pogi', que sigue regalando piezas de ropa a aficionados y a rivales --esta vez la 'maglia rosa' a Pellizzari-- dado que no piensa regalar etapas. Parecía que aflojaba y mucho el ritmo, a propósito, para no cazar al transalpino pero lo hizo. Le pasó como si nada, ganó haciendo el gesto de la 'manita' al lluvioso cielo y, en la carpa, le dio el premio de la consolación a Pellizzari.

Sin carrera por delante, ya que Pogacar corre otro Giro de Italia respecto al resto de los 99 ciclistas que terminaron esta fría etapa, el primero de los mortales --como se solía decir en la cumbre del futbolista Leo Messi-- es Daniel Felipe Martínez (Bora), que llegó a rueda de un Pellizzari al que no pudo pasar con apenas 16" perdidos con Pogacar y metiéndole 37" a un Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) que volvió a flojar.

“Sin duda fue un día frío sobre la silla, y creo que a muchos muchachos les resultó difícil. A pesar de las condiciones, me sentí bien en el grupo reducido de la general y estoy muy contento con mi desempeño. Pude recuperar tiempo con Thomas y volver a posicionarme segundo en la general”, declaró el escarabajo colombiano.

Le puede interesar: Filippo Ganna tomó revancha y le ganó el pulso a Pogacar en la CRI del Giro

En la general, Martínez es segundo a esos escandalosos 7:18 minutos de Pogacar. Tercero es Geraint Thomas, a 7:40 y con el foco puesto en su particular duelo con Martínez, quien fuera su compañero y a veces escudero en el Ineos en los últimos tres años.

Hoy se correrá la jornada 17 entre Selva de Val Gardena›Paso Brocón, sobre 159 kilómetros , con cinco puertos de montaña.

Clasificaciones:

-Etapa 16.

1. Tadej Pogacar (SVN/UAE) 2:49:37.

2. Giulio Pellizzari (ITA/Bardiani) a 16.

3. Daniel Felipe Martínez (COL/Bora) m.t.

4. Christian Scaroni (ITA/Astan) 31.

5. Antonio Tiberi (ITA/Bahrain) 33.

11. Einer Rubio (COL/Mov) 0:46

43. Nairo Quintana (COL/Mov) 7:41

99. Esteban Chaes (COL(EF) 24:35

-General.

1. Tadej Pogacar (SVN/UAE) 50:00:09.

2. Daniel Felipe Martínez (COL/Bora) 7:18.

3. Geraint Thomas (GBR/Ineos) a 7:40.

4. Ben O'Connor (AUS/Decathlon) 8:42.

5. Antonio Tiberi (ITA/Bahrain) 10:09.

9. Einer Rubio (COL/Mov) 13:09

22. Nairo Quintana (COL/Mov) 43:43

25. Esteban Chaes (COL(EF) 52:47

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion