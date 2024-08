¿Cómo enfrentar el recorte presupuestal al deporte colombiano para 2025?, responden deportistas y dirigentes

En un panorama inquietante para el deporte colombiano, el gobierno ha anunciado una reducción significativa en el presupuesto para el sector, recortando 800 mil millones de pesos para el año 2025.

Este recorte, que lleva el presupuesto de 1,3 billones a solo 480.000 millones de pesos, representa un 66% menos de recursos para una industria que ha sido fundamental en el desarrollo social del país.

La preocupación entre dirigentes deportivos y atletas es palpable, ya que temen que esta reducción podría ser aún mayor, y sin el apoyo gubernamental adecuado, las soluciones propuestas se ven limitadas.

La medallista olímpica Jackeline Rentería expresó su profunda preocupación por el impacto de esta decisión. “En los Olímpicos que acaban de pasar nos hicieron falta medallas, nos dolió que no llegáramos a una de oro, nos dolieron las lágrimas de muchos atletas que se sintieron limitados porque, quizás, no tuvieron el apoyo y porque no se dieron las cosas en el último momento”, señaló.

Rentería subrayó que, sin una inversión adecuada, los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 podrían convertirse en un fracaso para Colombia.

Para ella, una de las soluciones primordiales es asegurar estabilidad en el Ministerio del Deporte. La “cambiadera de ministra en los últimos dos años nos generó un retroceso enorme”, afirmó, al señalar la necesidad de continuidad y apoyo institucional para el desarrollo deportivo.

Enfatizó en el papel del deporte como un medio crucial de transformación social para los jóvenes, instando a que no se permita su desaparición.

Propuestas y alternativas

Ubaldina Valoyes, expesista y defensora del programa “Embajadores”, resaltó la importancia del deporte en la transformación de vidas en todo el país. “El gobierno no nos debería quitar más recursos, sino triplicarlos.

Está demostrando que el deporte es una herramienta para quitarle la guerra al país”, argumentó, en tanto que resaltó el papel de la actividad física en la construcción de paz y cohesión social.

“Recortando el presupuesto no es la mejor solución. Para mí, el deporte es la herramienta más poderosa para hacer la transformación del país y tenemos que empezar por los niños”, comentó en una entrevista con RCN.

Ibargüen, oro y plata en Olímpicos, instó a la empresa privada a seguir apoyando el deporte, destacando el potencial de muchos jóvenes talentosos en todo el país.

La política y la empresa privada

El congresista antioqueño Mauricio Parodi criticó la falta de acción del gobierno para implementar soluciones viables. Mencionó el programa “Becas por Impuestos para Deportistas”, aprobado en 2019, que permite a empresas privadas apadrinar deportistas y descontar los aportes del impuesto de renta. Sin embargo, la falta de ejecución de este programa, debido a restricciones del Ministerio de Hacienda, deja a los deportistas sin las becas prometidas.

Ernesto Lucena, exministro del Deporte, sugirió enfocarse en la creación de espacios deportivos en regiones vulnerables, en lugar de construir escenarios de alta envergadura. Además, resaltó la importancia de la empresa privada como un salvavidas crucial para el deporte colombiano, afirmando que “el deporte sin la empresa privada no logra subsistir”.

Un futuro en el limbo

El presupuesto propuesto para el deporte está bajo revisión por parte del Estado y quedará en manos del Congreso. Este recorte, que retrocede a niveles presupuestarios de 2016 y 2017, amenaza con desmantelar años de progreso y éxito deportivo.

En un momento crítico para el futuro del deporte colombiano, es imperativo encontrar soluciones creativas y sostenibles que aseguren el desarrollo y la prosperidad de los atletas y la sociedad en general. La comunidad deportiva, los políticos y el sector privado deben unirse para garantizar que el deporte siga siendo un pilar de esperanza y transformación en Colombia.

Las familias siguen su sacrificio

.Planteando soluciones para que el golpe no sea tan fuerte, las familias de los deportistas aparecen nuevamente como las grande sacrificadas.

·Como se ha hecho hasta ahora, les tocará tocar puertas de la empresa privada y realizar eventos y rifas para conseguir recursos y poder ir a fogueos.

·Este es un tema que a los deportistas los desconcentra porque están pensando en la parte financiera antes de prepararse bien para los eventos del ciclo olímpico.

·Como lo dice Jackeline Rentería, si no se hace algo para que el gobierno reaccione, lo más probable es que los Olímpicos de Los Ángeles 2028 terminen en un fracaso para el país.

