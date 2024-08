Desde septiembre del 2025 la Imprenta Nacional expedirá los pasaportes en Colombia

Aunque el canciller Luis Gilberto Murillo no asistió al debate al que fue citado a la Comisión Segunda del Senado sobre qué pasará desde el 3 de octubre con la expedición de los pasaportes, fue la gerente de la Imprenta Nacional, Viviana León, quien se encargó de aclararle al país lo que pasará al respecto.



Según León, “la primera etapa es en la que se está en este momento que es el contrato 356 de 2023, que es el que está en la actualidad con un socio privado (Thomas Gregg & Sons). A partir del 3 de octubre de 2024, va a ser la etapa de transición y, a partir de septiembre de 2025, ya es otra etapa en la tercera fase donde ya la imprenta nacional entra a participar con un aliado internacional gubernamental. Va a ser entre Gobierno a Gobierno".



León dio la seguridad que no habrá traumatismos en la expedición del documento de identificación de los connacionales en el exterior, “los colombianos podrán tener la garantía porque el gobierno nacional está planeando muy bien, se ha planeado muy bien todo el proceso. Aquí no hay improvisación”.



Aunque el debate había sido citado con varias semanas de anticipación, tan sólo hasta el lunes Murillo notificó a la comisión que no podría asistir, ante esa situación uno de las voces que más cuestionó su inasistencia fue la del senador liberal Lidio García, quien sostuvo que, “creo mucho en el canciller actual, es verdad que tiene las condiciones, ya se había excusado en otras ocasiones, pero ya está bueno, el problema de los pasaportes no lo generó él, pero está citado a un tema que se debe tratar de forma pública, pero tiene que dar la cara en la Comisión II y que le diga al país cómo lo va a resolver y que le diga al país que no vamos a tener problemas”.

La razón del debate es que el gobierno por intermedio de la Cancillería en conjunto con la Imprenta Nacional están en la consecución de una firma internacional que reemplace a Thomas Greg en la expedición de los pasaportes y de las cédulas de extranjería, pero en una contingencia esta firma tiene un contrato hasta el 2 de octubre para que siga con ese proceso, pero a menos de dos meses no hay claridad sobre quién lo va a hacer.



El citante del debate, senador conservador Nicolás Albeiro Echeverry, señaló que si bien el canciller cambió el tono de enfrentamiento que tuvo el anterior, Álvaro Leyva, hasta el momento “nada ha cambiado, el 2 de octubre vence el plazo para el nuevo contrato, pero no ha cambiado nada”.



Lamentó que el gobierno pareciera no importarle que en medio de este proceso esté en curso una investigación penal, las denuncias de medios d comunicación alertando lo que está pasando y qué por ahora no se tiene una respuesta concreta al Congreso sobre es posible eventualidad que pondría en riesgo al país.



El senador conservador incluso invitó a los congresistas petristas para que hable con el gobierno y le muestren la urgencia de encontrar una salida eficaz en este asunto.

El senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, sostuvo que no se está minimizando el problema y que el canciller Murillo, así esté atendiendo otros temas como la COP16, tiene un compromiso total con este asunto del nuevo contrato para los pasaportes.



El presidente de la Comisión Segunda, José Luis Pérez, advirtió al gobierno y en particular al canciller Murillo, que la expedición de los pasaportes como de las cédulas, son considerados como un tema de seguridad nacional, lo cual obliga a que se tenga toda la atención.



El debate, según informó Pérez se podría estar reagendando para la otra semana.

