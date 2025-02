Colombia venció a Brasil y llegará invicta al hexagonal final del Sudamericano Sub-20

Colombia se quedó con el primer lugar del Grupo B del Campeonato Sudamericano Sub-20 de fútbol luego de vencer, la tarde de este sábado, 1-0 a Brasil en el estadio Misael Delgado de Valencia (Venezuela) y alcanzar 10 puntos de 12 posibles.

Los dirigidos por César Torres se impusieron gracias a un tanto del goleador Neiser Villarreal, en los primeros minutos del segundo tiempo.

El combinado nacional está listo para afrontar el hexagonal final donde buscará uno de los cuatro cupos al Mundial de la categoría que se disputará en Chile, entre septiembre y octubre.

A la ronda definitiva clasificaron Colombia, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile quienes se enfrentarán desde el próximo martes.

Nómina mixta

La principal novedad en el equipo de Torres fue la inclusión del arquero de las divisiones menores del Arsenal, Alexéi Rojas Fedorushchenko, quien es nacido en Inglaterra, de padre colombiano y madre rusa.

El estratega, de entrada, le dio descanso al arquero Jordan García; los defensores Keimer Sandoval, Simón García y Juan Arizala; los volantes Luis Landázuri y Keiner González, y los atacantes Andy Batioja y Óscar Perea.

Brasil fue la más propositiva en el primer tiempo teniendo un par de opciones por descuidos defensivos de los cafeteros.

En los primeros cinco minutos ambas selecciones se aproximaron con ataques rápidos por las bandas, pero sin poder concretar al momento de definir.

Sobre el 13’, ante un mal cálculo del central Elkin Quiñones, Pedro Henrique (Pedrinho) quedé en solitario ante Rojas, pero fue dubitativo para impactar y cuando lo hizo, el defensor y capitán Yeimar Mosquera logró desviarla.

El compromiso fue trabado en la mitad del campo, con una Colombia que poco pisó el área rival.

Lea aquí: Una colombiana más en Inglaterra: Karla Torres jugará con Leicester

Al 33’, Rojas tuvo su primera atajada ante un fuerte remate del extremo derecho Rayan. Diez minutos después, Pedrinho tuvo otro mano a mano ante el arquero colombo-ruso-inglés, quien salvó su pórtico de un disparo frontal a quemarropa.

Villarreal llegó a su tercer gol

Ante los problemas defensivos y la falta de asociación ofensiva, César Torres sacó a Elkin Quiñones y Royner Benítez para ingresar a Simón García y Jordan Barrera.

Barrera, del Junior FC, en una de sus primeras intervenciones envió un pase al vacío para Neiser Villarreal quien picó por derecha, supo adentrarse al área y definió potente cruzado ante el cancerbero Felipe Longo, al 47’.

Villarreal alcanzó su tercer gol en la competencia tras haberle anotado a Bolivia y Ecuador.

Siguiendo con su buena actuación, Alexéi Rojas salvó –con muy buenos reflejos- su pórtico de un cobro de tiro libre que se desvió en la barrera.

Neiser, jugador de Millonarios, estuvo a punto de marcar el 2-0 antes del 80 al terminar un contragolpe con un zurdazo que fue sacado por Longo. Minutos después, el juvenil estrelló un balón al palo.

En las últimas del partido, Rojas se mostró seguro encajando tres balones después de cabezazos brasileros en el área cafetera.

Yeimar Mosquera sacó un balón en la línea al 90+6’.

Síntesis:

Colombia: Alexéi Rojas Fedorushchenko; Carlos Sarabia, Elkin Quiñones (Simón García, 46’), Yeimar Mosquera, Luis Rentería; Alejandro Ararat (Luis Landázuri, 70’), Julián Bazán, Royner Benítez (Jordan Barrera, 46’), Neiser Villarreal (Sergio Aponzá, 84’), Alejandro Villarreal (Yefrei Rodríguez, 70’), John Montaño.

Gol: Neiser Villarreal (48’).

DT: César Torres.

Brasil: Felipe Longo; Igor Serrote, Arthur dos Santos, Jair da Cunha, Iago da Silva; Breno, Gabriel Moscardo, Nathan Fernandes, Pedro Henrique, Rayan; Deivid Washington.

DT: Ramón Menezes.

Grupo A:

1. Uruguay 9 pts

2. Paraguay 9 pts

3. Chile 6 pts

4. Venezuela 6 pts

5. Perú 0 pts

Grupo B:

1. Colombia 10 pts

2. Argentina 8 pts

3. Brasil 6 pts

4. Ecuador 4 pts

5. Bolivia 0 pts

El camino

Colombia vs. Argentina: 1-1

Colombia vs. Ecuador: 1-0

Colombia vs. Bolivia: 3-2

Colombia vs. Brasil: 1-0

