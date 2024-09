Colombia, el séptimo país que más exporta futbolistas en el mundo: 433 traspasos

Los mercados de fichajes en el mundo de fútbol se han convertido en una ventana para demostrar la jerarquía de los principales equipos en cuanto a su poder adquisitivo y la capacidad de hacerse con las mayores estrellas del deporte.



Un estudio realizado por el Observatorio del Fútbol del Centro Internacional de Estudios del Deporte, Cies por sus siglas en inglés, detalló cuáles son los países más fuertes en términos de la exportación de jugadores a ligas internacionales entre mayo de 2020 y 2024.



Las primeras conclusiones del reporte demuestran que Brasil fue el país que más exportó jugadores a mercados internacionales con 1.338 jugadores, Francia se llevó el segundo puesto con 1.091 futbolistas y Argentina se ubicó en la tercera casilla con 995 jugadores. Colombia fue el séptimo del mundo y tercero en América Latina con 433 traspasos, 19% más que hace cuatro años.

A pesar que los ‘cariocas’ se mantuvieron en el primer puesto en comparación con el último estudio, no fue la nación que más creció en el número de transferencias de jugadores a otras ligas, en este caso fueron Francia y Argentina.



Los dos últimos campeones del mundo evidenciaron un crecimiento en traspasos al exterior con 25% y 22% respectivamente, entre los que se destacan el paso de Aurélien Tchouameni del Monáco al Real Madrid por US$88,7 millones y el de Julián Álvarez, desde River Plate al Manchester City por US$23,7 millones, ambos en 2022.



En cuanto a la ubicación de Colombia en el listado, Cies detalló que el país pasó de haber tenido 351 traspasos a clubes internacionales en el periodo de 2016-2020 hasta alcanzar 433, lo que se traduce en 82 jugadores más en cuatro años.



A pesar de ello, Andrés Charria, abogado experto en derecho deportivo y socio en Tres Puntos Consultores, resalta que el país aún tiene un gran campo para ampliar la oferta de jugadores que salen de los torneos locales a ligas del exterior.



“En Colombia, 20 de 36 equipos (los de primera división) están en la capacidad de exportar jugadores, se debe ampliar la oferta de jugadores. Por ejemplo, en Argentina o en Brasil existen diez divisiones; tener una categoría C ampliaría la posibilidad de que más jugadores jueguen en otras ligas”, explicó Charria.



Por su parte, Antonio Casale, periodista deportivo, detalla que Colombia es el primer país, no campeón del mundo, que más exportó jugadores durante dicho periodo y que una mejor participación en dicho campeonato podría incidir en mejores ventas de jugadores.

“Tener una muy buena participación en los mundiales da un parte de confianza en los clubes interesados. En parte, por ellos es que la mayoría de los jugadores que emigran, van a ligas menores como la de El Salvador, Costa Rica u Honduras”, explica Casale.



De la misma manera, resalta que aún hace falta una mayor preparación personal, para el éxito, y añadió que un mejor manejo del dinero y las frustraciones haría futbolistas más completos de cara a posibles transferencias.



A pesar de analizar un periodo relativamente menos dinámico en razón de la pandemia por el covid-19, periodo en el que la mayoría de clubes del mundo optaron por una austeridad del gasto ante una caída en los ingresos, se marcó un nuevo récord de transferencias de jugadores a mercados internacionales con 15.310 traspasos, 19,2% mayor al registro de hace cuatro años con 12.841 movimientos.



Poniendo la lupa en el rendimiento de las confederaciones, la Uefa fue la confederación que más exportó jugadores a otras ligas con 11.047 estudiantes. El segundo puesto lo obtuvo la Confederación Asiática de Fútbol con 1.624 traspasos y la Conmebol se ubicó en el tercer puesto con 1.267 movimientos.

Luis Díaz, el colombiano mejor valorado por Transfermarkt



El referente de la Selección Colombia, Luis Díaz, es el futbolista con la ficha más costosa en la actualidad. De acuerdo con Transfermarkt, plataforma y base de datos especializada en scouting y valoración de jugadores, estima que aquel equipo que quiera contar con sus servicios deberá pagar US$82,5 millones por el traspaso.



El segundo puesto lo tiene Daniel Muñoz con US$25,3 millones y Jefferson Lerma es tercero con US$22 millones. De la liga colombiana, Alfredo Morelos es el mejor valorado con US$4,4 millones

