‘No hay palabras que describan nuestro dolor’: familiar de conductor asesinado

¿Por qué a él?, ¿Por qué lo mataron? Esa es la pregunta que no deja de rondar en la cabeza de los familiares de Deiber Pallares Quintero. Es evidente que no existe ningún consuelo para tratar de compensar el dolor, la frustración y el vacío que se ha creado en torno a su homicidio, especialmente para su esposa, que ahora tendrá que cargar con la responsabilidad de buscar un sustento para su familia, a la par que criar a sus dos hijos, de 3 y 2 años.

En redes sociales una gran cantidad de amigos, conocidos y conductores colegas todavía no caben en el asombro y la tristeza por lo sucedido y es tanto el descontento y la sed de justicia, especialmente del gremio de camioneros, que hoy, en la vía Ocaña – Convención (donde sucedieron los hechos), harán una protesta seguido de una misa en su honor.

“No tengo palabras para describir cómo me siento, yo solo quiero que nos digan por qué lo mataron esos desalmados (…) Aparte de la manera en cómo lo hicieron, él no era ningún criminal, evitaba los problemas, es más, nos decía que cuando sentía que le caía mal a una persona se alejaba. Deiber era un ángel, no mereció terminar así”, dijo con una profunda tristeza una de sus familiares.

No hay hipótesis

Son tantas las incógnitas que rodean el asesinato de Deiber Pallares que ni siquiera las autoridades, al cierre de esta edición, tenían claridad sobre cómo sucedieron los hechos, pues debido a la complejidad de la zona, fueron personas del sector quienes trasladaron el cuerpo sin vida hasta Ocaña, para hacer el trámite respectivo de su defunción.

“Actualmente se siguen adelantando acciones para determinar cómo se dieron los hechos. Por ahora se presume que la víctima quedó en medio de un enfrentamiento de los grupos armados y en circunstancias que son materia de investigación. Fue asesinado y su vehículo, incinerado”, explicó una fuente judicial de manera extraoficial.