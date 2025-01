A buscar equipo: James Rodríguez rescindió su contrato con el Rayo Vallecano

En el Rayo, el nacido en Cúcuta jugó tan solo siete partidos (seis de Liga y uno de Copa del Rey) aportando solo una asistencia. Su llegada pareció ser más una apuesta del presidente del club Raúl Presa que un pedido del estratega Pérez.

El pasado diciembre, en una entrevista a Marca, James declaró que se encontraba bien físicamente y apto para jugar, pero que ello no era decisión suya.

"Son decisiones que yo no tomo, son cosas que no puedo controlar. Yo asumo la responsabilidad de mis cosas, pero jugar o no... no lo controlo. Mi misión es entrenarme bien, estar día a día bien físicamente, como lo estoy ahora y como lo he demostrado en los partidos con Colombia. Allí, si no estoy físicamente bien, no jugaría. Por eso intento cuidarme mucho. Intento entrenarme bien por si me toca jugar, estar listo", dijo.

Asimismo, Rodríguez fue claro para decir veía que no entraba en el esquema de Pérez y que en la Selección compartía con jugadores que "juegan muy bien, que quiere jugar bien como yo", palabras que, al parecer, disgustaron en la plantilla.

"Como todo en el fútbol, son gustos y quizá hay entrenadores que juegan de una manera y tú no entras en el esquema de ellos. Y eso es totalmente respetable. Tengo casi 34 años y estoy en un momento de mi carrera más maduro. Sé dónde correr, dónde pedir el balón, dónde crear espacios. En la Selección se me facilita todo porque tengo jugadores al lado que juegan muy bien, que quieren jugar bien como yo. Para mí es mucho más fácil cuando tienes jugadores al lado que juegan a lo mismo que tú. Colombia tiene un fútbol lindo. Desde que asumió Néstor Lorenzo, hemos hecho un fútbol bueno y eso se ve. Soy importante dentro del esquema de él", declaró.

Por el momento se desconoce el nuevo rumbo de uno de los mejores jugadores en la historia de Colombia quien ha jugado en Envigado, Banfield (Argentina), Porto (Portugal), Mónaco (Francia), Real Madrid (España), Bayern Múnich (Alemania), Everton (Inglaterra), Al Rayyan (Catar), Olympiacos (Grecia), Sao Paulo (Brasil) y Rayo Vallecano (España).

