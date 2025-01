William Correa asume como un gran reto la dirección del IMRD

Luego de una serie de tropiezos y cambios repentinos, el Instituto de Municipal de Recreación y Deporte de Cúcuta (IMRD), por fin tiene director de planta.

Se trata exnadador, entrenador y abogado William Correa, especialista en gerencia de la Universidad Libre y Entrenador Deportivo de la Universidad de Nebrija - España, además, es Máster en Alto Rendimiento de la Universidad EUROINNOVA.

Correa lleva 42 años ligado al deporte donde se ha destacado en natación y y la gimnasia en el desarrollo de la dermatoglifia buscando conocer más afondo la parte científica del deportista.

El nuevo director llega a reemplazar en el cargo al David Albeiro Márquez quien fue declarado insubsistente el pasado 4 de noviembre.

Para William es todo un reto asumir la dirección del instituto que ha tenido momentos complicados pues en la presente administración del alcalde Jorge Acevedo es el y tercer director que tiene el IMRD, antes de Márquez estuvo el ingeniero Camilo Rodríguez.

Aunque viene trabajando desde el pasado 7 enero, Correa apenas fue confirmado el lunes en el cargo, en el que ya ha adelantado varios trabajos.

“Es la primera vez que soy funcionario público, siempre había visto a la administración desde la barrera del deporte como deportista, como entrenador (de natación), como dirigente deportivo, como investigador, nunca como funcionario público.

Creo que estoy cerrando mi ciclo en el mundo del deporte y me faltaba ser funcionario público en la línea del deporte y creo que esta es la oportunidad de poder materializar toda experiencia el conocimiento”, afirmó el nuevo funcionario.

Si lo ve como un reto profesional, correa indicó que “los retos son para asumirlos no hay ninguna sorpresa en el entendido que llevo un año como el asesor directo del alcalde, conozco desde la alcaldía el instituto y el alcalde (Jorge Acevedo) conociendo mi hoja de vida mi experiencia me ha dado la confianza de que pueda hacer un gran trabajo en el IMRD. Me siento preparado para esto, lo he tomado con cabeza fría, obviamente es un reto, pero tengo la ventaja de conocer el deporte desde el fondo”, aseveró Correa.

Una de primeras las tareas que se ha propuesto de entrada ha sido capacitar a los entrenadores deportivos para que tengan su licencia profesional, dado a que a partir del 26 de mayo quien no tenga dicha licencia no podrá ejercer esa función en ninguna parte de Colombia.

