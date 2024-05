Andrea Vendrame se impuso en solitario en la etapa 19 del Giro

El italiano Andrea Vendrame (Décathlon-AG2R La Mondiale) ganó en solitario la etapa 19 del Giro de Italia, este viernes en Sappada, tras una larga escapada.

Fue la segunda etapa en el Giro para Vendrame, tras la que logró en la edición de 2021, conseguida tras dejar atrás a sus compañeros de escapada a 30 kilómetros de la meta. Formaba parte de un grupo de 19 corredores, entre ellos el doble campeón del mundo francés Julian Alaphilippe, muy activo en la carrera.

Cuando Vendrame superó la línea de meta el pelotón tenía 16 minutos de retraso.

Su triunfo confirma la excelente dinámica del equipo Décathlon-AG2R La Mondiale, que suma 22 victorias desde el comienzo de la temporada, mientras que en 2023 solo sumó nueve.

Daniel Felipe Martínez se mantuvo pendiente de Geraint Thomas que sufrió una caída en los últimos kilómetros. Einer Rubio trató de sorprender sobre el final, pero el Ineos lo controló.

Se espera que Nairo Quintana, Einer Rubio e incluso Martínez tengan una gran etapa este sábado cuando se presente la última cita con la montaña.

Última montaña

Sobre lo que resta de la ‘corsa rosa’, Daniel Martínez, declaró que aunque el cansancio se siente tras tres semanas de pedaleo aún tiene piernas para resistir las dos etapas que quedan, sobre todo la penúltima de montaña en la que librará una dura lucha con Geraint Thomas por el segundo lugar.

El Giro, hasta ahora, ha sido bastante bueno; gracias a Dios, las sensaciones han sido positivas, he estado regular, entonces contento por lo hecho hasta el momento. Trabajé muy duro para llegar en buena forma a la carrera, el equipo me respaldó de la mejor manera, pero, al mismo tiempo, es algo de sorpresa porque no sabía cómo iba a llegar al final y ha estado bien".

Y añadió Las fuerzas son las que son, entonces se vienen dos días clave. Estaremos concentrados y esperamos tener las fuerzas para ampliar las diferencias en la general. La etapa se piensa para la fuga, pero igual estaremos atentos, cuidándonos entre los favoritos y tratar de llegar porque el sábado es una jornada determinante", concluyó el soachuno.

General

1. Tadej Pogacar (SVN/UAE) 63:31:18.

2. Daniel Felipe Martínez (COL/Bora) 7:42

3. Geraint Thomas (GBR/Ineos) a 8:04.

4. Ben O'Connor (AUS/Decathlon) 9:47.

5. Antonio Tiberi (ITA/Bahrain) 10:29.

8. Einer Rubio (COL/Mov) 13:33

18. Nairo Quintana (COL/Mov) 44:52

33. Esteban Chaves (COL(EF) 1hr 23:44

