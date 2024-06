El 'Cucho' Hernández marcó doblete en el triunfo del Columbus Crew

El colombiano Juan Camilo 'Cucho' Hernández marcó uno de los tres goles con los que el Columbus Crew venció el viernes en la noche 2-3 a un New York City que había ganado sus cinco anteriores partidos en la MLS.

El encuentro empezó con turbulencias para los locales, no solo por las múltiples ocasiones de los visitantes sino porque en el minuto 39 se quedaron con diez jugadores tras la expulsión por roja directa de Mitja Ilenic.

Sin embargo, el equipo de la Gran Manzana tiró de orgullo y en el 44, pese a la inferioridad numérica, se adelantó con un gol del argentino Agustín Ojeda tras una estupenda combinación colectiva.

Le puede interesar: Bucaramanga o Santa Fe ¿quién será el campeón del Apertura?

En la reanudación, el Columbus Crew, vigente campeón de la MLS Cup, igualó el marcador en el 48 con un gol de Christian Ramírez que había sido inicialmente anulado por fuera de juego pero que, tras la revisión del árbitro, se dio por válido.

Cinco minutos después, Mohamed Farsi colocó el 1-2 aprovechando un rechace dentro del área. El tercer gol, por obra de 'Cucho', llegó de penalti en el 65.

El New York City no se vino abajo y el uruguayo Santiago Rodríguez recortó distancias en el 86, pero ya no hubo tiempo para alcanzar el empate.

Esta victoria en el Yankee Stadium de Nueva York le sirvió al Columbus Crew para recuperarse de su derrota hace un par de semanas en la final de la Copa de Campeones de la Concacaf (3-0 contra Pachuca)

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion