4 equipos lucharán por dos cupos en la última fecha de la Liga Betplay II 2024

La Liga Betplay-2 llegará a su última jornada con una gran dosis de emoción y suspenso. Tras disputarse la fecha 18, cuatro equipos mantienen viva la esperanza de clasificar, y dos luchan por evitar el descenso.

Junior, Pasto, Fortaleza y Medellín son los que aún tienen opciones matemáticas para pelear los dos últimos cupos a los cuadrangulares.

En la zona baja de la tabla, la tensión es palpable. Jaguares y Envigado se juegan la permanencia en primera división. Envigado depende de sí mismo, y una victoria contra el Medellín le aseguraría su permanencia. Este encuentro se anticipa como una verdadera final, ya que Medellín no solo intentará sumar puntos para clasificarse, sino también evitar que Envigado se salve a costa de ellos. Jaguares, por su parte, necesitará no solo ganar, sino que Envigado tropiece para tener una posibilidad de mantenerse en la máxima categoría.

En la parte alta de la tabla, el privilegio de ser cabeza de serie y contar con el “punto invisible” añade un atractivo especial a esta última jornada. Este beneficio les permite a los equipos que terminan primero y segundo en la fase regular avanzar en caso de empate en las fases decisivas. Hasta ahora, Santa Fe y América tienen ese privilegio, pero se abre una oportunidad para que Millonarios, Nacional o Tolima se suban a esa posición. Así, estos equipos lucharán por un punto que puede ser determinante en sus aspiraciones al título.

Los clubes que ya tienen asegurado su pase a los cuadrangulares son Santa Fe, América, Millonarios, Nacional, Tolima y Once Caldas. Estos equipos han sido consistentes en sus actuaciones, asegurando su clasificación anticipada. No obstante, la ambición de mejorar su posición en la tabla para obtener una ventaja estratégica en los cuadrangulares hace que estos equipos no se relajen y busquen cerrar la fase regular con un resultado positivo.

La Dimayor definirá este martes los horarios para la jornada del jueves, en la que los partidos con equipos implicados en cada una de estas luchas probablemente se disputarán a la misma hora, garantizando un cierre de fase regular lleno de dramatismo.

Los fanáticos esperan con ansias el desenlace de esta apasionante Liga Betplay-2, donde no solo están en juego los boletos a los cuadrangulares y el descenso, sino también la definición de quiénes se convertirán en los principales contendientes al título y los equipos que, con esfuerzo, lograrán mantenerse en la primera categoría del fútbol colombiano.

Con la tensión y la expectativa al máximo, esta última jornada promete ser una de las más memorables de la temporada, dejando a los aficionados en vilo y listos para celebrar o lamentar al término de los 90 minutos.

Así se jugará la última fecha: DIM-Envigado, Tolima-Nacional, Pereira-Equidad, Pasto-Patriotas, Chicó-Millonarios, Fortaleza-Águilas, Santa Fe-Jaguares, Alianza-Bucaramanga, América-Caldas y Junior-Cali.

