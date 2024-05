Docentes provisionales protestan frente a la Alcaldía de Cúcuta para ser contratados

En la mañana de este jueves, los docentes provisionales desarrollaron una protesta pacífica denunciando que en Cúcuta no se ha implementado el Sistema Maestro, que según el Ministerio de Educación Nacional es el mecanismo de provisión transitoria de vacantes docentes para el ingreso al servicio educativo oficial.

Las protestas se dan después de que los más de dos mil maestros provisionales de Norte de Santander quedaran por fuera del sistema educativo al no pasar el concurso mayoritario de méritos que realizó la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC).

Mario Torro, líder de los maestros provisionales, denunció que el municipio no los está contratando y que a pesar de que han salido vacantes en colegios de Cúcuta, no les están dando solución que resuelva su situación.

“Hemos hecho plantones en el Parque Santander, nos ha colaborado Asinort con los grupos de provisionales, pero esta es la fecha y el alcalde no nos ha atendido. Somos un cero a la izquierda para la Alcaldía, no nos tienen en cuenta a nosotros los docentes que aportamos positivamente aquí a la educación a los jóvenes a la niñez, para que no anden en malos”, comentó Torro.

Mencionó también que ahora están nombrando a personas que no fueron y que han trabajado en otros lados menos con el municipio, que no tienen nada que ver con los docentes tradicionales.

Los maestros esperan una reunión con Jorge Acevedo, el alcalde de Cúcuta para que les logre solucionar la problemática que están presentando.

