Esto fue lo que pasó entre Neymar y Danna Paola: escandalosas revelaciones

La cantante y actriz mexicana Danna Paola ha dejado boquiabiertos a sus seguidores al confesar que tuvo un romance con el futbolista brasileño Neymar. Durante una entrevista reciente, la estrella de 'Élite' reveló que, aunque su relación fue breve, el distanciamiento se produjo debido a las apretadas agendas de ambos y a sus exigentes carreras profesionales.

En medio de la conversación, Danna Paola compartió que ha aprendido sobre fútbol gracias a sus experiencias personales: “Yo he aprendido bastante de fútbol gracias a mi novio, la verdad, pero es un deporte que me gusta mucho.” Al oír esto, el entrevistador no pudo resistirse a preguntar por la identidad de su pareja, e incluso insinuó si se trataba de un futbolista, a lo que Danna, entre risas nerviosas, respondió: “No, no, ya he estado con futbolistas y no ha funcionado (...) No voy a decir quién es. Hagan su research (búsqueda), todo está en Google.”

Lea aquí: Les dañaron el negocio: recolectaban botellas de marcas nacionales y extranjeras para embotellar licor adulterado en Cúcuta

La artista continuó explicando su experiencia con deportistas, afirmando que, aunque ha salido con varios, la conexión nunca fue suficiente para algo serio: “Creo que los futbolistas tienen como mucho este rollo de estar con actrices y cantantes, siento que es algo que sucede mucho. He tenido mis experiencias, la verdad es que todas muy buenas, pero no para nada serio. Creo que, al final, la profesión es demasiado demandante y la mía también, entonces no compaginamos”.