Reubicación pendiente: damnificados por ola invernal del 2020 en Cúcuta siguen esperando soluciones

Los damnificados de la ola invernal del 2020 en los sectores 23 de Enero La Isla, Los Canarios, Bendición de Dios y zonas aledañas siguen esperando ser reubicados y que les cumplan con los subsidios de arriendo, pues luego de casi 4 años de la tragedia que los dejó en la calle, siguen batallando por vivir dignamente.

Said Lozano, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio 23 de Enero, manifestó que hay familias a las que les deben meses y hasta un año del subsidio de arriendo, una situación compleja que ha ocasionado que muchas personas hayan vuelto a lo que quedó de sus casas en medio de la nada.

Lozano indicó que lo que esperan todas las familias es que los reubiquen como les habían prometido, pero se han presentado algunas dificultades, pues siempre se le ha reclamado a la Alcaldía de Cúcuta por este proceso, pero realmente es un tema que le compete a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

“La nueva administración municipal se está poniendo al tanto de la situación y empezó unas visitas a las zonas para corroborar la información de quienes son los damnificados, los barrios, todo esto, según nos dijeron para continuar con los procesos de subsidios y de la reubicación y hacer las gestiones ante la Unidad Nacional”, dijo Lozano.

Por su parte, Mónica Galvis, una de las afectadas del sector Los Canarios, indicó que urge que les den una solución, poniendo como ejemplo que ella, aunque es beneficiaria del subsidio de arriendo, lleva meses sin recibirlo, razón por la que tuvo que volver a la que era su casa al lado de un caño.

Galvis sostuvo que las demoras en los pagos generan que los arrendadores de las viviendas en las que se han ubicado, les pidan los inmuebles por obvias razones, pues se quedan atrasados con el pago de arriendo.

“Nos sacan porque no tenemos cómo pagar, entonces uno con niños, adultos mayores y enfermos no nos queda más remedio que devolvernos a donde vivíamos, otros vecinos han estado levantando sus ranchitos de nuevo, pero lo cierto es que lo que nos dan tampoco alcanza, porque nos tienen meses esperando, para darnos solo $800 mil pesos y eso no alcanza sino para un mes y aparte hay que pagar servicios, entonces lo que pedimos es una vivienda, que nos reubiquen como habían dicho”, agregó Galvis.

