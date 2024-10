Norte de Santander brilla en ‘floja’ subasta de Cafés de Colombia Expo 2024, ¿cómo le fue a Domingo Torres?

Como lo ha venido haciendo en los últimos años, el café de Norte de Santander volvió a destacarse en la feria nacional de cafés especiales, pues de 1.100 lotes que se presentaron de todo el país, cinco agricultores de la región entraron a la etapa final de los 55 elegidos para Cafés de Colombia Expo 2024, que se desarrolló en Corferias, Bogotá.

Los finalistas fueron Miryam Araque González (finca ‘La Perla’), de la vereda Volcanes de Lourdes; Nelson Tarazona Leal (finca ‘Caracoles’), de la vereda Tescua de Pamplonita; y Luis Socorro Gutiérrez Mendoza (finca ‘Campo Lindo’), de la vereda San Isidro de Gramalote.

Además, se metieron dos de Ragonvalia en esa fase: Arcenio Contreras Mesa (finca ‘La Secreta’), de la vereda Progreso; y Domingo Torres Angulo (finca ‘El Roble’, de la vereda Sombrerito y quien el año pasado ganó la subasta internacional, con un precio de US$120,50 ($482.000) la libra, su grano se convirtió en el mejor del país.

Miryam Araque González.

A la subasta solo había oportunidad para 30 lotes y por Norte de Santander lo lograron los de Araque y Torres. El grano de la caficultora alcanzó US$10 ($40.000) la libra, siendo comprado por Origin Coffee de Reino Unido.

Al llegar el turno de Torres, las expectativas eran elevadas por lo logrado el año anterior. Sin embargo, no se dio lo esperado. El cafetero cruzó los dedos mientras se daba la puja y aupaba a los empresarios a dar más por su producto. “Échele, súbale a 40 (dólares). O si no me lo llevo para la casa… Esto está flojo”, decía durante la venta.

Al término, Domingo Torres logró un precio de US$31,50 ($126.000) -en 2023 cuadriplicó ese precio- y fue adquirido por JBC Coffee Roasters de EE. UU. El campesino no pudo ocultar su desilusión: “está floja esta subasta, el año pasado alcancé 120,50 dólares, ¡floja!”.

Y razón tuvo el caficultor, pues a uno de los finalistas le dieron solo US$6 ($24.000), mientras que el más valorado alcanzó US$55,50 ($202.000).

Mejor en suavidad

En el marco de la premiación del Concurso Nacional de Calidad: Colombia Tierra de Diversidad, en donde se reconocieron los 30 mejores lotes de los 55 finalistas en las categorías acidez, balance, cuerpo, suavidad y exótico, Norte de Santander también figuró con Domingo Torres.

El agricultor de Ragonvalia ganó el primer lugar en suavidad, lo que permitió quedarse con el reconocimiento de $25 millones. En la edición anterior, también se destacó en este concurso.

El Gerente Comercial de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), Esteban Ordoñez, expresó que, “en esta maravillosa y exitosa historia” de Colombia Tierra de Diversidad, han mostrado al mundo lo mejor del grano nacional.

“Con un formato nuevo, abierto y participativo, hemos permitido a los caficultores del país aumentar sus ingresos y rentabilidad, pero sobre todo, destacar la diferenciación de su café”, recalcó.

Ordoñez afirmó que los atributos evaluados definen los mejores cafés de Colombia por su calidad.

