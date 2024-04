No habrá cambios en el pico y placa en Cúcuta

Durante el inicio oficial del convenio de Tránsito en la ciudad de Cúcuta, una información sobre la modificación al pico y placa comenzó a difundirse a través de las redes sociales; sin embargo, el alcalde Jorge Acevedo explicó que, por ahora, no habrá modificaciones en ese ámbito.

“El pico y placa va continuar igual que como venía. Lunes 1 y 2, martes 3 y 4, miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8 y viernes 9 y 0. En el transporte público lo van a ver en el decreto”, informó Jorge Acevedo.

Hay que recordar que durante su carrera por la alcaldía, Jorge Acevedo había dicho que modificaría el pico y placa en la ciudad.

Asimismo, dentro de las informaciones que la misma secretaría de Tránsito había mencionado el día de ayer (23 de abril) resaltaba ampliar el polígono del pico y placa que hoy no abarca la totalidad de Cúcuta; no obstante, el burgomaestre terminó con los rumores y enfatizó en que eso no se haría porque “había escuchado a los cucuteños”.

“Una cosa son los estudios y otra cosa la realidad económica que los cucuteños vivimos a diario. El polígono va a quedar exactamente igual a como venía y como estamos acostumbrados. Lo quiero dejar claro porque necesitamos escuchar a la gente”, insistió Acevedo.

Sobre esto último, hizo referencia a la prohibición de parrillero mujer como estrategia de seguridad. “El parrillero hombre queda prohibido, como venía. La mujer no porque afecta al bolsillo”, agregó.

Se espera que la alcaldía publique un decreto sobre el esquema de pico y placa, ya que pese a que fue enfático en decir que no habrá mayores modificaciones en ese sector, la secretaría de Tránsito mencionó que es posible incluir a las busetas en estas restricciones de movilidad que, hasta ahora, no tienen.

“Estamos evaluando la resolución que emite Corponor, que es sobre los vehículos contaminantes diesel. Determinaremos en una reunión con el alcalde si podemos incluir a las busetas en el placa día que va desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche”, explicó Albeiro Bohórquez, secretario de movilidad de Cúcuta.

Tránsito ayudará en seguridad

El convenio de tránsito ya comenzó a regir en la ciudad de Cúcuta y 50 hombres y mujeres estarán encargados de controlar la movilidad. En ese sentido, el alcalde insistió en que estos oficiales también ayudarán en materia de seguridad.

Aunado a ello, hizo referencia a un video que fue difundido a través de las redes sociales en donde el entonces candidato a la alcaldía, Jorge Acevedo, aseguró que al llegar al despacho prescindiría del acuerdo con la policía de Tránsito.

“Cuando estaba en campaña a la alcaldía dije que el convenio no iba, porque yo necesitaba que los policías estuvieran vigilancia. Pero resulta que cuando el convenio no está, pues son 50 policías que se llevan de Cúcuta y yo los necesito en Cúcuta”, aclaró Acevedo al tiempo de poner de ejemplo a Villa del Rosario que no tenía agentes de tránsito y fue señalado por corrupción. “Esa experiencia de Villa del Rosario me desmotiva”, añadió.

Por otro lado, el comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, William Quintero, explicó que la tarea de estos uniformados también es hacerle seguimiento a estas motos que tienen las placas adulteradas y a quienes hacen las modificaciones para que emitan fuertes sonidos.

“La policía de Tránsito es un factor fundamental en la seguridad ciudadana. Es un uniformado que está en las vías capturando delincuentes. La idea es que salgan a quitar las motocicletas de estos delincuentes que le hacen modificaciones a las placas. Eso es un delito. Eso nos va ayudar mucho para la seguridad, porque es añadirlo a la estrategia de seguridad. Hay que quitarle la motocicleta a los delincuentes”, expresó el coronel Quintero.

Sobre si esa cantidad de funcionarios es suficiente para regular la movilidad de la ciudad, Acevedo explicó que toda la institución estará volcada a combatir los delincuentes.

“Nunca va ser suficiente la cantidad del pie de fuerza para tantos delitos e infracciones, pero no son solo 50 hombres sino toda una institución volcada a combatir a los delincuentes”, concluyó.

