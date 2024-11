Este jueves se votaría en el Concejo el presupuesto de Cúcuta 2025

Este jueves, sin mayores modificaciones, sería aprobado en plenaria del Concejo Municipal el proyecto de acuerdo 032, sobre el presupuesto de Cúcuta para el año 2025, establecido en 2.3 billones de pesos.

Con un incremento de casi 600.000 millones de pesos respecto a los recursos aprobados para la vigencia 2024, la administración municipal le apuesta a los ingresos por concepto de impuesto predial e industria y comercio para poder llegar a la cifra de inversión contemplada.

Álvaro Raad, concejal ponente del proyecto, explicó que aunque desde algunos sectores de la Corporación municipal han indicado que estas proyecciones estarían dirigidas a aumentar los costos de los referidos impuestos, en realidad tendrían que ver con un ejercicio de “eficiencia en el cobro”.

En este sentido, explicó que la facturación total de la Alcaldía por predial en un año es de 300.000 millones de pesos.Al día de hoy solo se está recaudando el 50 por ciento. La meta al cierre de esta vigencia es que ingresen al menos un 30 por ciento más, correspondiente a la cartera vencida, que significarían 30.000 millones de pesos; mientras que por industria y comercio se espera un recaudo de 26.000 millones de pesos.

Adicionalmente, otros recursos que soportan el aumento en el presupuesto general tienen que ver con el incremento de 160.000 millones de pesos que se tiene de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), además de la inyección de 90.000 millones de pesos del Sistema General de Participación para educación y salud; además de un primer desembolso por 143.000 millones de pesos del préstamo solicitado por la administración.

¿Cómo se invertirá?

Sobre la distribución de los recursos, salud y educación concentran el mayor porcentaje, aunque para 2025 la principal apuesta del municipio será la recuperación de la infraestructura vial, proyectada para iniciar a comienzos de diciembre.

En este sentido, solo en temas de vías se prevé una inversión de 120.000 millones de pesos. Los principales proyectos tienen que ver con el mejoramiento de la malla vial, además del estudio para la construcción de la glorieta de la Silla Coja y la construcción propiamente del intercambiador vial en la glorieta de Pinar del Río.

Para seguridad se contempla un presupuesto de 8.000 millones de pesos, cofinanciado por el Ministerio de Interior, con los que se busca continuar con la incorporación de equipos tecnológicos (cámaras, brazaletes) que permitan consolidar un sistema de monitoreo integrado en la ciudad.

Otros rubros que concentran una significativa porción del presupuesto son deporte y recreación, además de cultura y emprendimiento.

Sobre la forma en que serán invertidos los recursos existen desencuentros en el seno del Concejo, sin embargo, Raad recordó que “nuestra función en la corporación es velar porque exista un presupuesto en concordancia con el Plan de Desarrollo, verificar que cumpla con toda la normatividad y nosotros dar todas las opiniones o sugerencias”.

Señaló que todo ese proceso se cumplió en el estudio adelantado entre el 26 de octubre y el pasado 16 de noviembre, en este sentido, dijo no querer entrar en el debate de si hay un presupuesto desbalanceado o no. A propósito de vigilancia y fiscalización del cumplimiento de las metas y objetivos planteados en el Plan de Desarrollo, el ponente reconoció que si bien en este primer año no se ha logrado una alta ejecución por parte de la administración municipal, la expectativa es que en 2025 tenga una ejecución mucho más rápida y eficiente, que permitan cubrir las necesidades de la ciudadanía.

Presupuesto departamental, en comisión

Mientras en el Concejo de Cúcuta están por entrar a votar de manera definitiva el presupuesto del próximo año, en la Asamblea Departamental el proyecto de ordenanza todavía reposa en comisión y se espera que sea este domingo 24 de noviembre cuando comience a revisarse de manera exhaustiva.

No obstante, en un primer vistazo Rafael Cáceres, presidente de la Asamblea departamental, aseguró que hay un equilibrio en la distribución de los recursos en los diferentes sectores. Indicó que, en lo particular, hay una expectativa importante respecto a lo que se pueda hacer para lograr el saneamiento financiero del Hospital Erasmo Meoz.

Por su parte, Juan Diego Ordóñez, a quien corresponde la ponencia del proyecto, explicó que en un primer vistazo las prioridades vienen siendo las mejoras a la infraestructura vial y educativa, apoyo a los programas sociales, especialmente los enfocados en ayudas al adulto mayor, mejoramiento de los servicios básicos en varios municipios del departamento, así como respaldo a proyectos de deporte y cultura.

No obstante, el presupuesto departamental de 1.9 billones de pesos todavía está sujeto a modificaciones, toda vez que está proyectado con un crédito hecho a la banca privada por el orden de los 300.000 millones de pesos, el cual está en fase de estudio.

