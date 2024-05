En el Concejo de Cúcuta avanza el estudio del Plan de Desarrollo abierto al público

La hoja de ruta que tiene el alcalde Jorge Acevedo para llevar las riendas del municipio durante los próximos cuatro años está en el Concejo para su respectivo estudio; sin embargo, en esta oportunidad la dinámica tiene una novedad importante: la ciudadanía está aportando ideas en el legislativo municipal.

Durante los días de semana los diferentes sectores de la sociedad (empresarial, vendedores ambulantes, organizaciones culturales, educativas, poblaciones vulnerables, entre otros) asisten al Concejo para presentar sus puntos de vista o, si es el caso, reclamar que los incluyan más en los programas de gobierno.

“Es muy positivo para el Concejo abrir las puertas a los sectores externos de la ciudad, sobre todo porque es la primera vez en la historia de la corporación que se hace esto. Solamente se había hecho con los concejales y los secretarios en un debate cerrado. Lo positivo de esto es que tenemos muchas más miradas desde un punto de vista técnico y específico porque si yo pertenezco al sector de los transportes pues voy a mirar en el pilar componente y programa cuál me afecta”, dijo a La Opinión el concejal y ponente del plan, Jesús Sepúlveda.

Otro de los aspectos que resaltó es que los debates están siendo transmitidos por las redes sociales de la alcaldía.

Recomendaciones

De acuerdo con el concejal ya le suministraron a la Alcaldía de Cúcuta las recomendaciones generales, tanto de los concejales como de los invitados, sobre los pilares programáticos 1 y 2 que tratan de la seguridad y de las garantías del trabajo.

“La gente ha hablado mucho que no entienden bien el tema de seguridad. Y la seguridad es transversal. En el tema del espacio público los vendedores informales pidieron una serie de capacitaciones para ver cómo afrontamos la recuperación del espacio público en el centro de la ciudad”, explicó Sepúlveda.

Otro de los elementos que, según el concejal, solicitaron a la administración es que le exijan al Gobierno Nacional el mejoramiento del sistema de justicia, pues “hoy, la Policía agarra un delincuente en flagrancia y a las 36 horas ya está libre”.

Los sectores empresariales fueron los que más recomendaciones hicieron en estas socializaciones, sobre todo en el área de la construcción, quienes piden que existan más subsidios para la compra de viviendas y que pasen de 250 por año a 500 por año.

Este fin de semana se estudiará el pilar 3, que es el compromiso social y los derechos de la gente, y el pilar 4, que habla del ordenamiento sostenible del suelo y la gestión ambiental.

Hay que recordar que este documento debe estar aprobado para el 31 de mayo.

¿Hay novedades en el plan?

La seguridad es uno de los puntos más importantes que hay en este documento, sobre todo porque la ciudadanía está reclamando que los grupos delincuenciales que dominan las economías ilícitas de la ciudad dejen de ser una constante en la vida de los cucuteños.

En este sentido, Sepúlveda aseguró que este Plan de Desarrollo tiene novedades y no es un reciclaje de los documentos de las anteriores administraciones.

“Van a encontrar innovaciones. El ingreso de la tecnología en la parte de la seguridad me parece muy importante. La seguridad no solamente es aumentar, pie de fuerza. El plan tiene varios componentes y uno muy importante es el de la cultura ciudadana. Hay que educar en convivencia a los ciudadanos. Lo segundo es un tema tecnológico, que no es tener cámaras, es tener tecnología para identificar cuando pase un suceso y mejorar la captación de datos”, agregó.

La alcaldía no está obligada a aplicar las recomendaciones u observaciones que le hagan los distintos sectores de la sociedad, ni los concejales; sin embargo, el legislativo municipal deberá aprobar este documento en un primer debate si considera que se ajusta a las necesidades de la población.

