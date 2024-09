Avanza proceso de titulación de predios en Cúcuta

Un total de 90 títulos prediales han sido entregados por la Alcaldía de Cúcuta a través de la Secretaría de Vivienda, aunque se espera que antes de que termine el año se entreguen 210 más, para completar la meta de 300 acreditaciones prevista para 2024.

Así lo informó David Alvarado, secretario de Vivienda Municipal, quien señaló en esa línea que los primeros días de octubre se hará una nueva jornada de entrega de títulos.

“La meta del alcalde Jorge Acevedo es titular 3.000 predios durante su administración, por lo que para el 2025 vamos a trabajar por hacer a mil familias propietarias de sus terrenos”, dijo el funcionario.



Lea más: Fiscalía implementó principio de oportunidad para infractores de tránsito en Cúcuta

¿Cómo es el procedimiento?

Para obtener el título de propiedad de una vivienda, los solicitantes deben cumplir con requisitos contemplados en la ley, a través de los mecanismos de cesión a título gratuito y enajenación directa mediante mediación.

Entre requisitos que contempla el proceso para acceder a la titulación gratuita del predio están que el predio debe ser propiedad del municipio, debe tener un uso habitacional, debe estar ubicado en una zona de amenaza baja según el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), en el aspecto socioeconómico, el hogar no debe superar los 4 salarios mínimos legales vigentes, es decir, los 5,2 millones de pesos; asimismo, el solicitante no debe poseer otras propiedades en el territorio nacional y no debe haber recibido subsidios en el territorio nacional.



Lea más: Estarían intentando robar de nuevo lote cerca a zona franca de Cúcuta

Para iniciar el proceso de titulación, los interesados deberán radicar una serie de documentos en la oficina de ventanilla única en la alcaldía como carta de intención, cédula del solicitante, documento que acredite la ocupación, que se compone de una declaración de la junta de acción comunal y declaración voluntaria.

Adicionalmente, el solicitante debe consignar copia del recibo del impuesto predial, registro civil de matrimonio, solo si el hogar está constituido bajo sociedad conyugal vigente; en caso de separación sin disolución de la sociedad conyugal, se debe anexar la liquidación de la sociedad patrimonial, y folio de matrícula de mejoras inscritas si las hubiere.

Lea más: Iniciaron las inscripciones para el año escolar 2025 en Cúcuta, estos son los plazos y requisitos

El secretario de Vivienda destacó los múltiples beneficios que representa para una familia la adjudicación de la propiedad de su terreno, como poder postularse al subsidio de Mejoramiento de Vivienda por parte de la Alcaldía; además de que ya la propiedad puede pasar a ingresar su patrimonio y será un activo heredable para sus hijos o un colateral para un crédito financiero.

La titulación de predios también genera un beneficio para la administración municipal, pues una ciudad con más propietarios “aumenta la base de aportantes del predial para fortalecer el recaudo”, resaltó David Alvarado.

El secretario señaló que los funcionarios de este despacho están habilitados para brindar las asesorías pertinente a los solicitantes, “cualquier consulta la pueden hacer de manera presencial, en nuestras oficinas en el edificio Tonchalá o a través de la web forms.gle/vB2csNGaZPrEsGVM7, aprovechen la oportunidad de tener formalmente la propiedad de su terreno”, dijo.

Con este programa, el gobierno municipal reafirma su compromiso con la formalización de la propiedad y el bienestar de las familias de Cúcuta, “estamos acá para servirles y ayudarles a hacer realidad ese sueño de ser propietarios”, expresó.

En Cúcuta uno de los principales problemas es justamente que muchas viviendas o incluso barrios completos, son propiedad del municipio, de ahí que durante la socialización del plan de desarrollo, en el primer trimestre del año, el pedido más recurrente de comunidades enteras era la titulación.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion