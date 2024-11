Cúcuta Deportivo, ¿encadenado al fracaso? Razones del fallido ascenso en 2024

El poco compromiso reflejado en una parte del certamen no ayudó a la construcción de una comunión entre el rojinegro y sus seguidores afectó en no tener ese plus que dan los miles de hinchas cuando se juega de local.

En este factor también se suma la idea sobre la mesa que planteó el Cúcuta a mitad de año de marcharse de la ciudad alegando garantías de seguridad. No sería raro que, tras este fracaso, resulte nuevamente esa idea.

Manejo remoto

Otro hecho relevante en la institución es que la toma de decisiones se da desde fuera de Cúcuta. Si bien José Augusto Cadena no figura en la junta directiva su injerencia es innegable en club a la hora de dictaminar diferentes asuntos.