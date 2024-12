No pensamos, ni queremos irnos de la ciudad: Wilmar Sánchez, presidente del Cúcuta Deportivo

Cúcuta jugó un poco más de un semestre en el municipio de Cundinamarca en 2017 por una situación idéntica a la que se está planteando.

Aunque en este momento hay mayor cercanía con Antioquia. Vale la pena recordar que en 2022, antes de confirmarse el regreso del equipo al profesionalismo, la pretemporada se hizo en Bello con la diligencia de Silva Meluk (hoy director del Inder Medellín).

“No queremos, ni pensamos irnos de la ciudad”, subrayó Sánchez.

Un año más sin cumplir los objetivos

Cúcuta Deportivo se condenó a estar un año más en la segunda división tras la repetida serie de errores: cambios de técnicos (cuatro en total), contratar jugadores sin ritmo, división con la hinchada y manejo remoto por parte de los directivos.

“En lo deportivo no nos fue bien, nos quedamos otra vez en la esquinita. En ese aspecto no fue positivo, pero no podemos bajar la cabeza, nos queda seguir peleando. En lo administrativo considero positivo ya que cumplimos, un año más, con el acuerdo de reorganización con la Superintendencia de Sociedades. Ese acuerdo tiene vivo al equipo, por ese lado cumplimos al igual que las obligaciones de impuestos, proveedores, nóminas y más. Es positivo ese aspecto”, analizó.