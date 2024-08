Germán Triana regresó para luchar por un cupo en la titular del Cúcuta Deportivo

En los planes del delantero Germán Triana no estaba actuar con el Cúcuta Deportivo en el segundo semestre de 2024. Después de no tener oportunidad en la primera parte de la temporada, sin sumar minutos, el cucuteño buscó nuevos horizontes a mitad de año, pero no se dieron las cosas.

Triana estuvo cerca de fichar con Leones FC. “Salí a buscar unos nuevos caminos, pero por algunos motivos no se pudo”, contó el juvenil de 21 años.

Lea aquí: Cúcuta Deportivo: ¿Cuánto tiempo estará fuera el arquero Eduar Esteban?

El atacante regresó a la ciudad y no imaginó que tendría la posibilidad de ser titular en el once del técnico antioqueño Álvaro Hernández. Le llegó la oportunidad tras los infortunios de Michell Ramos –autor de un doblete en la victoria 2-0 ante Atlético- y el argentino Valentín Robaldo, quienes no pudieron jugar en las últimas fechas por lesiones.

Triana fue el delantero nueve en las victorias 2-1 ante Real Cartagena y 1-0 ante Boca Juniors de Cali siendo titular y aportando una asistencia a Juan David Rueda ante los cartageneros.

Se la ha visto pivoteando, aguantando en el área y saliendo mucho de ella para aportar en presión tras perdida y en la salida de fondo del rival.

“El profe (Álvaro Hernández) me dice que salga a jugar, que haga lo mío, que presione y me da órdenes tácticas. Me dice mucho que aproveche la oportunidad”, contó el jugador sobre los pedidos del estratega.

Triana reconoció que en estos juegos que ha figurado como inicialista le ha faltado ser más agresivo frente al arco.

“Me ha faltado a la hora de rematar, tengo muchas de gol y más si es acá en casa (estadio General Santander) para celebrarlo con la hinchada y mi familia”, comentó el futbolista.