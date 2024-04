La verdad es que fuimos un desastre: Mauricio Duarte, jugador del Cúcuta Deportivo

Que se recuerde en el último tiempo una goleada del Cúcuta Deportivo en la B, por más de tres goles, no hay registro, salvo un (3-1) ante Unión Magdalena el 27 de enero de 2014, un (3-0) frente al extinto Depor FC el 7 de abril de 2014, y otro (3-1) ese mismo año contra Deportes Quindío, en Armenia, el 29 de septiembre.

Pero la del viernes ante Tigres (4-0), por la fecha 12 del campeonato de la B, es la mayor en esta segunda década del Nuevo Milenio.

La peor goleada que haya recibido el ‘Doblemente Glorioso’ en la segunda división, se remonta a 1999, cuando fue goleado (9-1) por Rionegro.

El partido del viernes se dio en una tarde fría y amarga para el equipo y el debut del excapitán Braynner García como entrenador encargado y que tuvo como asistente a Carlos Eduardo Hernández.

Cúcuta tuvo algunos pasajes interesantes en el partido, pero con el correr de los minutos, el clima y la altura sopesaron en el equipo, que terminó rendido físicamente y goleado. “Fuimos un desastre”, reflexionó en la rueda de prensa el lateral izquierdo, Mauricio Duarte.

Responsabilidad de los jugadores

En su análisis del partido, Braynner García explicó que, “no fue lo que estábamos buscando. Fue un compromiso donde no tuvimos la oportunidad de anotar, tuvimos errores puntuales que al final nos costaron, pero sabemos que tenemos mucho camino por delante, un equipo con jugadores importantes y de experiencia, que se van a levantar y van a seguir adelante para pelear el título”.

Mauricio Duarte, referente del equipo, admitió que, “la verdad es que fuimos un desastre, hay que ser autocríticos, hay que levantar la cabeza estamos bastante golpeados”.

Y agregó “en lo personal me voy molesto con la actuación de todos nosotros. Acá la culpa no es de Braynner y le pido disculpas, esto no tenía que haber pasado, la verdad es que es algo bochornoso, difícil de asimilar, con todo el respeto que se merece Tigres y todos los equipos que enfrentamos en la B. Este equipo (Cúcuta) tiene la obligación de quedar campeón y de ascender”.

Duarte recalcó que la responsabilidad es solo de ellos, al perder demasiado la pelota y eso fue provechado por Tigres, que fue concreto en las anotaciones que logró.

Con respecto a qué mejorar para el siguiente juego, que será el martes, por la vuelta de la segunda fase de la Copa Colombia, contra el mismo rival, el técnico García señaló que, “fue un partido ilógico, cuando mejor estábamos jugando llega un autogol (de Bayron Suaza) y eso es complicado en la altura. Sin embargo, nunca bajamos los brazos, luego del segundo tiempo, queda complicado, se abre el equipo, que es causal de los errores que hemos cometido”.

Para Mauricio Duarte el cambio de entrenador pudo incidir en el rendimiento del equipo para ese partido importante, pero “esto es fútbol profesional, independiente de ese cambio de cuerpo técnico durante la semana, creo que no era la manera de perder y recalcó lo que dice el ‘profe’, perdimos pelotas puntuales y por ahí ellos las supieron aprovechar y e infortunadamente terminamos perdiendo un partido penoso”.

