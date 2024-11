Cristian 'Jopito' Álvarez, tras fallido paso a la final: me siento destrozado

Álvarez retornó al fronterizo a inicio de año tras hacer parte del equipo en 2017 e inicio de 2018.

“Dependíamos de nosotros y no logramos hacer el partido perfecto para llegar a la final. Me queda el sinsabor de no poder darle una alegría este año a uno de los clubes más grandes en los que he estado. Su gente, su estadio, su ambiente, es algo que no todos tienen”, expresó el mediocampista que luce el dorsal 25.

‘Jopito’, en su retorno, firmó por dos años con la institución. En este 2024 fue afectado por las lesiones y sumando los dos semestres jugó 30 partidos.

“A pesar de todo hay algo claro: lo volveremos a intentar”, culminó el futbolista argentino.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion