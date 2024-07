Asumimos el protagonismo, riesgo y fuimos valientes: Néstor Lorenzo, tras al triunfo ante Uruguay

Uruguay tendrá que esperar otros cuatro años para sumar un nuevo título.

Equipo compenetrado

Pese a todo lo sucedido dentro de la cancha al calor del partido, Néstor Lorenzo valoró el desempeño de sus jugadores y aplaudió a Uruguay por su entrega y entereza que también busco a su estilo de tratar de llevar el partido al menos a la definición desde el punto penal.

“Fue un partido duro, Uruguay es un excelente equipo con un entrenador al que admiro mucho. El partido lo teníamos de alguna manera, no controlado porque sabíamos que son jugadores que no necesitan mucha elaboración para complicar, pero sí asumimos el protagonismo, riesgo y fuimos valientes cuando nos quedamos con uno menos. Eso es un acto de coraje que Dios nos premió”, opinó Néstor Lorenzo.

Y anotó que “Para ganarle a Bielsa hay que recorrer mucho camino todavía. Es un referente y persona que admiro mucho. Simplemente hoy nos tocó a nosotros”.

Dejado atrás el juego de la semifinal, ahora todo se centra en el compromiso contra la Argentina de Lionel Messi y su corte que es la actual campeona, título que alcanzó en 2021, al vencer a Brasil.

Ese será otro partido complicadísimo y de mucha táctica, donde ambos equipos tienen jugadores hábiles y explosivos.

“Vamos a intentarlo como intentamos siempre. Colombia jugó siempre para ganar. Argentina es el mejor del mundo, campeón del mundo, campeón de América, pero vamos a intentar”.

A la pregunta, qué piensa de rivalizar una final ante la selección de su país natal, Néstor Lorenzo se mostró mesurado entendiendo el doble sentimiento uno como argentino y el otro como profesional del fútbol.

“De mi parte no lo experimenté nunca, no sé cómo se siente. Tengo mi círculo cercano que ya estaba vaticinando y diciendo lo que puede pasar por el cariño que me tienen.

Hay mucha gente que está pegada a nosotros, a la campaña, al cuerpo técnico. Vamos a ver, va a ser muy lindo esto. Voy a estar con jugadores que conocí en mi carrera”.

Otro aspecto qué se le indagó fue por el invicto de partidos que lleva al frente de la selección desde que la recibió en julio de 2022, qué tan importante es “En cuanto al invicto, vamos partido a partido. Francisco ‘Pacho’ Maturana, junto al ‘Bolillo’ Gómez y todo su grupo de jugadores dejaron un legado importante que fue la base del fútbol colombiano.

Esto no se trata de dejar el legado de ellos atrás, sino hacer que el fútbol colombiano sume”.Sobre la evolución del equipo en la Copa, el seleccionador de los cafeteros indicó que “Creo que es un grupo que quiere ser protagonista que quiere ganar algo, está con hambre y en formación constantemente. El crecimiento se da cuando se superan esas situaciones difíciles que no están sucediendo. Vamos para adelante vamos bien”.