Caos y Orden Urbano

Hechos como los deslizamientos de tierra en el barrio Alfonso López en Cúcuta y en Teorama con más de 120 familias damnificadas en el 2024, el desbordamiento de ríos y la desaparición de Gramalote recuerdan el fracaso para cumplir el propósito de regular el cambio climático que hace cada vez más frecuentes las afectaciones por fenómenos meteorológicos. Pero, por otra parte, impone el desafío de enfrentar estos fenómenos mediante más y mejores infraestructuras y un mejor ordenamiento urbano.

Recientemente, el último informe de Naciones Unidas sobre emisiones de gases de efecto invernadero concluye que la contaminación va en aumento y desde el Acuerdo de Paris en 2015 no se han logrado avances significativos en regular la temperatura planetaria manteniendo un máximo de 1,5° de variación y genera escepticismo hacia la próxima cumbre del clima.

Frente a esta agobiante realidad, no queda más que adaptarnos a unos territorios cada vez más hostiles y extremos mediante una adecuada planificación urbana y un ordenamiento territorial que regule la construcción de infraestructuras evitando la voraz indisciplina urbanística que guiada por la cantidad e intereses económicos, construye en zonas de ladera y zonas de ronda de rio o no considera la gestión de riesgo, donde debemos aceptar que el entorno natural que hoy habitamos no es más que un conjunto de colosales creaciones y obras artificiales.

Litosfera, hidrosfera, biosfera, criosfera, atmosfera, el sistema hídrico, el relieve, la geología, el aire y los seres vivos que han interactuado desde millones de años atrás, son conceptos que ayudan a entender el planeta. Cabe añadir a estas esferas la que el geólogo estadounidense Peter Haff de Duke University denomina “Tecnosfera” para referirse a la formada por la acción humana y su interacción en los últimos siglos y cuya carga o peso fue estimado en 30 billones de toneladas.

Es decir, en buena medida la tecnosfera esta conformada por los territorios urbanizados, sus infraestructuras de transporte e instalaciones para elaboración de alimentos, donde algunos científicos (Leicester University) señalan que la tecnosfera en su dimensión actual es un parásito de la biosfera planetaria que ha llegado al punto de modificar el clima, la extinción de varias especies y alterar la química oceánica.

Sin embargo, la tecnosfera es la que permite nuestra supervivencia y evolución y difícilmente podríamos garantizar nuestra existencia sin la transformación de materias primas y producción de alimentos o alojarnos en las ciudades que vivimos sin la utilización de materiales y avances cuyo origen data de la revolución industrial. Tal vez no se pueda hacer mucho por impedir el calentamiento global si no tenemos un adecuado ordenamiento territorial desde la gestión del riesgo y cabe preguntarse cuales serían las consecuencias si no se desvía el cauce de los cuerpos hídricos o se permite la expansión urbana sobre zonas de riesgo, o se implementan medidas frente al crecimiento informal mediante una adecuada gestión del suelo, cambiando de una vez por todas la tendencia a saltarse las normas.

Muchas de las obras o infraestructuras requeridas para movilizar personas, bienes y servicios y aumentar la productividad, así como el adecuado crecimiento urbano para lograr ciudades densas y compactas, sin duda, violentan el entorno natural, y sin desconocer los estudios de impacto ambiental, se resalta la necesidad de sobrevivir como especie en un entorno proclive a las catástrofes naturales. El caos o el orden urbano de la tecnosfera no dependen tanto de su naturaleza artificial, sino de la inteligencia humana para prevenir los riesgos y amenazas en su conformación.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion