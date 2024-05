William Molina, el joven que confrontó a Petro, denuncia amenazas de muerte, “está en juego mi vida”

El joven consejero también se pronunció al respecto, señalando que ha recibido amenazas de muerte y que ha denunciado el caso ante la Fiscalía.

“Esto se fue poniendo más candente como color de hormiga y debido a ello, pues debí denunciar ante la Fiscalía una cantidad de amenazas, vídeos donde mencionan que ya me mandaron a matar, que me mandarán a matar y pues obviamente está en juego mi vida, mi integridad como ser humano, como persona, como un colombiano más y como un joven líder de nuestro país”, dijo Molina a la revista Semana.

“Entonces, pues ya interpusimos las denuncias correspondientes en la Fiscalía, esperamos tener respuesta lo antes posible y esperar el proceso, porque, pues si es un poco angustiante tener que vivir en esta incertidumbre”, detalló.

Ante la gravedad de la situación, Molina admitió que está considerando la posibilidad de solicitar asilo político en otro país para proteger su vida.

“No puedo seguir poniendo mi vida en riesgo o en peligro porque no se sabe en qué momento pueda literalmente ser asesinado y pues como hay frases que dicen, el cementerio está lleno de personas valientes. Entonces no quería verme inmerso en eso, pero sí estamos considerando la posibilidad”, dijo el joven al medio citado.

Además, el consejero también anunció que presentará una solicitud ante la Unidad Nacional de Protección (UNP) para reforzar su seguridad. “Radicaré ante la UNP la solicitud con todas las pruebas contundentes, vídeos, chats, pantallazos de lo que se han ido presentando, porque es importante dejar un precedente de lo que sucedió”.

Finalmente, el joven reflexionó en la entrevista con Semana sobre los riesgos por su participación activa en la vida política del país.

“Pues me parece un poco como triste, angustiante ver que por tener diferentes posturas, y ni posturas, es tener una crítica constructiva en el marco de, pues ver que no hay unas acciones tan contundentes, de que se hace un llamado verdaderamente a poder tomar las acciones para sacar adelante los procesos y pues verse un inmerso en esto”, declaró Molina.

“Pero bueno, ¿qué se puede esperar? Y pues nada, o sea, la verdad siento que también es una oportunidad de poder sacar cosas grandes en nuestro país, de poder seguir. Han sido muchísimas las personas que han estado ahí, jóvenes que se sienten representados y pues ¿qué podemos hacer?”, concluyó.

