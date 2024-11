Vicky Dávila asegura que está siendo interceptada por la Fiscalía

Noticia criminal contra Vicky Dávila

Las redes sociales están volcadas a un intenso debate sobre la posible persecución del Gobierno a la prensa en Colombia. La discusión fue iniciada por la directora de la Revista Semana, Vicky Dávila, después de que la Fiscalía General le notificara la apertura de una noticia criminal por hechos aun sin precisar.

Entérese: Senador Alejandro Carlos Chacón anuncia el inicio de “una revolución” en el Partido Liberal

El debate gira en torno a la imparcialidad del órgano investigador y la presunta influencia del Gobierno en la apertura de procesos. Según la reconocida periodista, la jefa del ente acusador, Luz Adriana Camargo, recibe órdenes del presidente Petro.

“Presidente, usted ha dicho públicamente que es el ‘jefe’ del Fiscal. Y por eso, no se limita y ejerce como tal con Luz Adriana Camargo, ternada por usted”, afirmó Dávila.

Se trata de un cruce de afirmaciones en el que el presidente, desde la red social X, su tribuna predilecta, aprovechó para responder y, como era de esperarse, defender el inicio del proceso contra la periodista.

“No hay una Fiscalía que obedezca ni mis órdenes ni las de ningún dirigente político. No me calumnie, como suele suceder; no juzgue por su condición. La Fiscalía solo debe obedecer las normas del derecho. Que se investigue y se haga justicia, esa es la orden de la Constitución”, escribió el mandatario.

Más información: Los bloqueos viales en Colombia ya suman pérdidas por $6,1 billones

Sobre los hechos que motivaron la apertura de la noticia criminal, aún no hay información puntual por parte de la Fiscalía. Hasta ahora se sabe que estaría relacionada con las fuentes de información de la directora de la revista.

“Interceptaciones ilegales, concierto para delinquir, espionaje ilegal y traición a la patria. La denuncia es tan temeraria que su única base es una alocución de Petro”, detalló.

En concreto, el proceso fue iniciado tras la denuncia del ciudadano Orlando José Serpa, en la que, al parecer, afirma que la directora de la Revista Semana se benefició de información supuestamente obtenida a través del software espía Pegasus durante el Gobierno del presidente Iván Duque, lo cual también está siendo investigado por la Fiscalía.

“No tengo nada que ver con Pegasus. Petro lo sabe. El país lo sabe. Aquí me conocen muy bien. Si otras personas cometieron delitos, pues que respondan. Esa ha sido siempre mi posición frente a quienes infringen la ley”, afirmó Dávila en un video publicado en sus redes.

Lo cierto es que, según la directora, el señor Serpa no presentó pruebas que demuestren las presuntas actuaciones ilegales en la consecución de la información.

Esto también es noticia: Ya se emitieron más de 66.7 millones de los votos por correo y anticipados en EE. UU.

“La denuncia presentada da vergüenza; quien me denuncia es un fanático petrista que, sin pruebas —porque no las presenta, porque no existen, porque no hay— pide que me investiguen por lo que ha dicho Petro. Es un obvio plan que ha quedado al descubierto. La narrativa que quieren montar a través de sicarios morales del petrismo en las redes sociales apunta a desvirtuar la corrupción y la ineptitud del Gobierno Petro”, afirmó.

La Fiscalía estaría investigando el origen de la información obtenida por Vicky Dávila, que el país conoce como los “Petrovideos”, una serie de grabaciones en las que miembros de la campaña Petro Presidente en 2022 discuten “jugadas políticas” para llegar a la Casa de Nariño.

En el material, se escucha a diversas personalidades coordinar estrategias que cruzaban la “línea ética” pero que consideraban necesarias para ganar la contienda.

Lea aquí: Así va el proceso de rehabilitación de habitantes de calle en Cúcuta

Roy Barreras, Alfonso Prada, Eduardo Noriega, Catalina Velasco, Clara López, Armando Benedetti, Luis Fernando Velasco, Temístocles Ortega, Roosvelt Rodríguez y Eduardo Ávila —la mayoría de los cuales luego ocuparon cargos importantes en el Gobierno— habrían participado en estas conversaciones y serían conscientes del “cruce del límite ético”.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .