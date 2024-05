Tramitan moción de censura al ministro Jaramillo por crisis de salud de los maestros

Al máximo juicio político que le puede tramitar el Congreso de la República se deberá enfrentar en los próximos días el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en esta ocasión ser el responsable de la crisis que se presenta para atender el sistema de salud de los maestros en el país.



En tal sentido, ya fue radica ante la Cámara de Representantes una moción de censura en contra del ministro Jaramillo, esto porque en consideración de los más de 20 congresistas independientes y opositores, el funcionario sabía de los vacíos que tendría ese sistema de salud que entró a operar desde el pasado primero de mayo.

Entre los firmantes están los representantes Jennifer Pedraza, Catherine Juvinao, Carolina Arbeláez, Andrés Forero, Alejandro García y Juan Espinal. Los firmantes de la moción estiman además que el nuevo modelo de salud del magisterio no contaba con contratación con suficientes prestadores de salud para garantizar la continuidad en la prestación del servicio de salud y la materialización del derecho fundamental.



Señalan que “periodistas, personas expertas en la academia, organizaciones sindicales y congresistas habíamos advertido que el nuevo modelo de salud del magisterio no estaba estructurado de manera adecuada para poder entrar en vigencia. No obstante, el Gobierno Nacional representado en el ministro de Salud, el ministro de Hacienda, la ministra de educacion y la presidencia de la Fiduprevisora aceptaron implementar un modelo improvisado”.

Explican además que “especialmente no se contaba con la contratación de servicios especializados. La contratación de un sistema robusto de auditorias o el fortalecimiento de la ADRES para que desarrollara dichas actividades vitales para la vigilancia y control de los recursos públicos destinados a la garantía del derecho fundamental”.



En marzo pasado al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo ya le había sido negado una moción de censura precisamente en la Cámara, pero en esa ocasión se debió a la crisis general del sector, entre otras razones por el desabastecimiento de medicamentos en el país.

