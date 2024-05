Reapareció Rodolfo Hernández anunciando que apelará el fallo que lo condenó por escándalo de Vitalogic

En el clip titulado “gracias señor juez”, el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández reapareció en redes sociales para anunciar que el próximo 13 de junio, el Juez Décimo Penal de Bucaramanga dictará la condena en el marco del escándalo de corrupción conocido como Vitalogic.

Si bien ya hay un sentido del fallo condenatorio, el próximo 13 de junio el juez del caso dictará la sentencia en contra de Hernández Suárez por el delito de interés indebido en la celebración de contrato consultoría N° 096 de 2016, por $360 millones, celebrado entre la Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga, Emab, y el consultor Jorge Alarcón, cuando Hernández Suárez fungía como alcalde y presidente de la junta directiva de esa entidad.

“Voy a apelar no solo ante la justicia, voy a apelar antes que nada ante los más de 10 millones colombianos que me votaron, y también ante los que no me votaron. Voy a apelar ante los ciudadanos de bien que saben de sobra el mal que la politiquería le ha hecho al país, y a la justicia. Apelo ante la justicia, los estudiantes y la academia para que revisen la causa. A ellos apelo contándoles mi verdad”, señaló Hernández.

Estrategia de defensa

Del mismo modo, el exalcalde de Bucaramanga, quien recientemente estuvo hospitalizado en UCI tras un procedimiento quirúrgico, anunció que este será el primero de varios videos que publicará en el futuro para demostrar su inocencia.

En ese sentido, Hernández Suárez arrancó su estrategia de defensa negando haber conocido al exasesor de la Emab, Jorge Alarcón, quien dio la viabilidad para suscribir el millonario contrato para el tratamiento de residuos sólidos con nuevas tecnologías en Bucaramanga con Vitalogic.

Asimismo, el exsenador negó haber tenido relación alguna con Luis Andelfo Trujillo, el empresario que ‘prendió’ el ventilador sobre todo el escándalo de corrupción de Vitalogic cuando Luis Carlos Hernández no le cumplió con un contrato de corretaje por la adjudicación del multimillonario contrato.

“La verdad que nunca conocí a ese señor Alarcón que dicen que yo quería beneficiar. Ni nunca conocí en mi vida al señor Luis Andelfo Trujillo, testigo en mi contra. Que nunca, jamás me beneficié con ningún tipo de contrato. Que nunca, jamás me quedé con un solo centavo de los dineros públicos”, agregó Hernández.

Con la nueva declaración el propio Rodolfo Hernández se contradice en sus versiones ya que en lo largo del proceso penal él mismo reconoció conocer e incluso brindó hospedaje en su apartamento al ingeniero Jorge Alarcón, quien ahora Hernández asegura no conocer.

Además, tanto la Fiscalía como los demás testigos del proceso han confirmado la relación de amistad que existía entre Rodolfo Hernández y Alarcón.

