Se conoció momento exacto de la captura de ‘Epa Colombia’ por la Fiscalía cuando estaba trabajando en su peluquería en Bogotá

Después de sacarla del lugar se fueron para el búnker de la Fiscalía y en el camino le leyeron que efectivamente los delitos cometidos fueron la perturbación en el servicio público de transporte, delinquir con fines terroristas y el daño en bien ajeno.

Cuando esto ocurrió fue que la Epa aprovechó el momento para expresarse. Se grabó y publicó el que podría ser su último video en redes sociales luego de que se culmine el caso completamente.

“Ay amiga, estoy muy triste, me vine a trabajar en la peluquería todo el día e iba saliendo ya para mi casa y me cogieron los del CTI, que yo tengo una orden de captura y me iban a coger y yo les dije que me esperara a que mi abogado estuviera (...) está el CTI que porque salió el fallo de TransMilenio”, dijo la Epa en su video.

Y es que dentro de las sanciones estaría que no podría utilizar sus redes sociales por el tiempo de la condena, es decir, la ya ratificada por el alto tribunal de 5 años y 2 meses, siendo última instancia tras la apelación en el Tribunal Superior de Bogotá.

“Estoy muy mal, amiga. Qué triste (...) Yo siempre quise arreglar el TrasMilenio, pagarlo, amiga, yo siempre mejorar, estos cinco años, crear empresa, lo único que he hecho es salir adelante, generar empleo”, agregó.