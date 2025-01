Gobierno defendió en el congreso la Conmoción Interior en el Catatumbo

Los ministros del despacho defendieron ante las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes, el informe con el cual el gobierno nacional justificó la necesidad de decretar la Conmoción Interior para hacer frente a los grupos armados que han provocado más de 40 mil desplazados en la región del Catatumbo durante las últimas semanas.



El informe respectivo, lo envió el Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y que se radicó en la mañana del mismo martes en ambas corporaciones, razón por la cual se pidió que se suspendieran las plenarias, pero esa propuesta se desechó y se dio paso a escuchar a los funcionarios en incluso hasta líderes campesinos de la región que se han tenido que ir de sus territorios por causa de las acciones de los grupos armados ilegales,



El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, al hablar sobre el informe y en particular del enfrentamiento del Eln y disidencias de las Farc, manifestó en ambas plenarias que ya van más de 40 mil desplazados, que no hay un número concreto de asesinatos pero que los mismos superan los 50.



“El pueblo de Catatumbo ha estado sometidos una y otra vez a las acciones de los paras, de la guerrilla, de Megateo, no hay grupo armando ilegal que no le haya impuesto dolor al pueblo de Catatumbo”, manifestó el ministro.

Lea aquí: Líderes del Catatumbo se instalan en la Plaza de Bolívar de Bogotá para exigir garantías de paz

Cristo al responder a las voces de los sectores de la oposición que rechazan esta medida de excepción, que “algunos dirán que eso se pueden hacer sin Conmoción Interior, pero no, primero porque no hay recursos; segundo, porque hay que acelerar la contratación; tercero, porque para los programas de sustitución de cultivos tenemos que actuar rápidamente y los mecanismos ordinarios del Gobierno no nos lo permiten”.



El jefe de la cartera política, tras señalar en detalle las motivaciones del orden público de como se ha deteriorado, sostuvo que “el Gobierno viene respetuoso de la independencia de los poderes, a representar su informe y a pedirle a esta plenaria de la Cámara que se pongan la mano en el corazón, que por un momento dejemos las controversias políticas, que dejemos los afanes de protagonismos políticos e institucionales en este país, que pensemos en la gente del Catatumbo que no merece que se repita una y otra vez esta situación”.



Mininterior, planteó además que “si somos exitosos en esta intervención, que no lo ha sido el Estado en las últimas tres décadas, ese modelo podemos replicarlo en otras zonas del país, como el Chocó, el Cauca, para que podamos superar esta violencia. La intervención integral del Estado estará contemplada en la conmoción interior con las obras de inversión social y de infraestructura que en el último concertaron las comunidades, los alcaldes, el gobernador y las distintas organizaciones sociales que operan en el Catatumbo”.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion