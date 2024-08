¡Regañados! Sede de Audifarma en Bucaramanga fue inspeccionada de sorpresa por el superintendente de salud

“Encontramos pacientes de la tercera edad que no tienen atención prioritaria y que llevaban mucho tiempo esperando una señora con enfermedad renal crónica con más de 8 horas de atención este medicamento dicen que no hay, no lo encontramos en inventario. La señora se iba a decir pañales para la casa porque decían que no tenían y si había”, denunció el superintendiente.

