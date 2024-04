Reforma pensional: Mintrabajo pide a fondos “grandeza” para apoyar a pensionados

En medio de aplausos y gritos de felicidad de ministros y congresistas, el gobierno celebró esta noche que el Senado de la República, después de más de un año, le haya aprobado la reforma pensional, proyecto que se convirtió en una verdadera puja con la oposición y que en los últimos días logró que tuviera unas nuevas mayorías, mínimas, pero que fueron suficiente para salvar una de las llamadas joyas legislativas del presidente Gustavo Petro.



Al cierre de la sesión, la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, expresó que “hemos logrado avanzar en el camino para que Colombia de verdad tenga un sistema de protección a la vejez, quiero dejar muy claro, que este gobierno acepta los fondos pensionales como un elemento que permite la complementariedad y el mejoramiento de la pensión de colombianos y colombianas”.

A renglón seguido Ramírez envió un duro mensaje a los fondos pensionales, “es el momento para que muestren grandeza y sigan por la senda de apoyar este proyecto que va a permitir que tres millones de adultos mayores salgan de la extrema, pero además que cerca de 12 millones al año 2052 de personas que hoy cotizan, pero no tienen pensión puedan tener a través de la renta vitalicia”.



Ramírez, de quien se le destacó de forma permanente que sí concertó el proyecto contrario a su colega de salud Guillermo Alfonso Jaramillo, añadió que “de verdad una protección a la vejez y también quiero dar las gracias a los contradictores porque ustedes y su gente también se van a beneficiar de esta ley que va a ser tan importante para que sus compañeros, sus adultos mayores también sean protegidos y no solamente hoy veamos la atención como un sistema de ahorro financiero, sino como un instrumento de garantía de la Protección Social”.

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, también presente a lo largo del debate de la reforma, sostuvo que “se acaba de aprobar la posibilidad de que cerca de tres millones de adultos mayores que no tienen ningún ingreso para tener una vejez digna, a partir del primero de julio del 2025, lo tengan. Se acaba de aprobar una ley realmente revolucionaria en lo social".



Para Velasco, “todo colombiano logrará cobertura de algún tipo en función de su ahorro y los más vulnerables tendrán un mayor apoyo del Estado”. Indicó que "ahora la palabra la tendrá la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, que deberá entregarle al país la buena noticia de un sistema que garantice una vejez digna e incluyente".

A su turno la ponente Marta Peralta, declaró que “ha ganado la verdad, la verdad sobre la desinformación, pero nos vamos con la responsabilidad de que aquí a nadie se le va a quitar su pensión, de que los jóvenes por fin si nos vamos a poder pensionar, pero sobre todo vamos a disminuir la brecha de pobreza extrema que hoy atraviesan esa población adulta mayor que hoy vive en la miseria, que hoy vive en la mendicidad”.



El presidente de Colpensiones, Jaime Dussan, señaló que “hoy triunfado el programa de gobierno del presidente Gustavo Petro, los adultos mayores van a tener una nueva ley si la Cámara va a apoyar esta iniciativa, nosotros, Colpensiones estamos preparados para recibir 25 millones de colombianos y colombianas que una vez se apruebe la ley serán de Colpensiones”.



Entre lo aprobado este martes está que la reforma entrará en vigencia el primero de julio de 2025 y no el primero de enero del mismo año como esperaba el gobierno nacional.



En la plenaria se negó por las mayorías la posibilidad que el auxilio pensional que tramita el gobierno para los ancianos más necesitados, se pueda extender a los colombianos residentes en el exterior, esto ante todo porque no hay recursos económicos para garantizar ese pago.

