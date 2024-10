¿Qué ha pasado con la compra del Ubérrimo por parte del Gobierno Petro?

La negociación de tierras entre el Gobierno Nacional y el expresidente Álvaro Uribe Vélez, con la cual se pretende la compra de unos terrenos de la propiedad El Ubérrimo en Córdoba, avanza a paso lento, en parte porque no se han concluido los estudios técnico-jurídicos para la transacción, y también porque las diferencias políticas son cada vez más amplias entre las dos partes.

La propuesta, que se venía gestando desde finales de 2023, quedó en firme en agosto del presente año. Como un respaldo a la reforma agraria impulsada por Gustavo Petro, y a la vez como una muestra de respeto por los contrarios, el político antioqueño ofreció 192 hectáreas de su predio, las cuales pueden ser empleadas para la ganadería campesina o industrial.

Los predios colindantes, conocidos como El Porvenir 1 y 2, están localizados en la vereda Las Tinas, del municipio cordobés de San Carlos, y en el corregimiento El Cerrito, de la vecina ciudad de Córdoba. Ambas figuran a nombre de la Agropecuaria El Ubérrimo.

La idea es que la compra se realice por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), para incluirlos en sus proyectos de apoyo al campesinado y producción agrícola y ganadera. Por tanto, varios funcionarios de la entidad, incluyendo a su director Felipe Harman, han visitado los predios.

Fuentes cercanas explicaron que, según el expresidente, las tierras ofrecidas tienen pastos de alta calidad, 75% del área arborizada, 190 potreros, dos pozos de aguas profundas, un acueducto rural, dos campamentos para trabajadores, corrales de ordeño, dos tanques de enfriamiento de leche y redes eléctricas, entre otros aditamentos que favorecen la ganadería.

En las visitas se puso sobre la mesa que cada hectárea se vendería a $60 millones, un valor inferior al del catastro comercial, que asciende a $100 millones. Así las cosas, el valor total rondaría los $11.520 millones.

En el estudio de los títulos, al parecer, han salido complicaciones. Por ejemplo, que algunas de las hectáreas están, presuntamente, en suelos baldíos, y que el avalúo catastral de El Porvenir 1 sería demasiado alto para la zona, de acuerdo con una queja interpuesta por Uribe al Instituto Agustín Codazzi (Igac).

El expresidente se refirió al tema en su cuenta de X. Afirmó sobre la finca El Porvenir que, “cuando se conoció el avalúo predial de $120 millones de pesos por ht, impagable, dije en el Igac que si no había manera de reconsideración del avalúo se les vendía a la mitad, siempre que resolvieran el problema para la región” (sic).

Agregó que “después me visitó el director de la ANT, al verla me preguntó si la vendía para colaborar con soluciones campesinas. Dije que participo de que todo quien puede vender parte lo haga con ese propósito. De la cabida se excluyen un lote que se entregó a la comunidad para deporte, y 8 has, que se compraron con falsa tradición y que a pesar de tener una escritura de 1962 las declararon baldías. No obstante el desacuerdo se entregaron a la ANT” (sic).

Uribe fue explícito en rechazar informaciones que afirmaban que todos los predios en cuestión eran baldíos, por lo que no podían venderse. “Debo rechazar la fuente de estas publicaciones tendenciosas y ofensivas”, acotó.

En otra publicación, indicó que en dicha negociación “los siguientes predios tienen viabilidad jurídica y técnica de la Agencia Nacional de Tierras desde el 8 de agosto de 2024, 140-42285; 140-41754; 140-27612; 140-96805; 140-79975; 140-28526. Suman 99,4 has. Al abogado de Agropecuaria el Ubérrimo le han pedido información complementaria sobre aproximadamente 30 has, que refiere a tradiciones anteriores a la adquisición de Agropecuaria El Ubérrimo, propietaria actual” (sic).

Esto implica que los acuerdos de venta entre el expresidente y el Gobierno ya tienen avances en el terreno administrativo.

Felipe Harman, el director de la ANT, indicó que la propuesta sigue en la etapa de revisión técnico jurídica. “Son tres folios, en uno ya se culminó la revisión y en dos estamos a espera de que alleguen más información asociada a la propiedad de esos bienes, para revisar si es oportuna e idónea la posibilidad de que podamos adquirir esas tierras”.

Mientras estos trámites se surten con la ANT, en la esfera de la opinión pública se han presentado roces entre Uribe y Petro, lo que amenaza con llevar la negociación de los predios a un feliz término.

El último sablazo lo mandó el presidente Petro la semana pasada, justamente durante un evento de entrega de tierras a campesinos en Córdoba. “Propongo instalar la mesa para finiquitar el proceso de paz que inició Álvaro Uribe con ustedes. Esta vez, sin traición, esta vez, sin miedo a la verdad, que creo que existía en esa época. Esta vez, para que el benefactor de ese proceso sea el pueblo humilde, campesino en general, de Colombia”, declaró el Jefe de Estado.

La reacción no se hizo esperar. “Presidente Petro: ponga cuidado a sus palabras porque cuando Ud se encontraba a escondidas con paramilitares, o en tiempo reciente, sus enviados con otros criminales, puede interpretarse como encuentros de victimarios. Agradezca que la seguridad de los gobiernos que presidí le evitaron en aquella época seguir en esos encuentros clandestinos e ilegales. No tenía necesidad de repetirlos a través de enviados”, trinó Uribe.

