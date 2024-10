Ciudadanos protestan en la sede de Minsalud por falta de medicamentos

“Solicitamos de manera urgente a las autoridades que asignen y liberen los recursos necesarios para cubrir los presupuestos pendientes. Los daños ocasionados por la falta de acceso a los tratamientos son irreparables, ya que estas condiciones avanzan de manera progresiva y los desenlaces son, en muchos casos, fatales”, añadió Gil.

Las organizaciones aseguraron que desde hace varios meses llevan alertando a las autoridades de esta situación, pero hasta ahora no ha habido una respuesta efectiva. Señalaron que de seguir la crisis sin ningún tipo de medida, el cierre de año para el sistema será crítico.

En medio del plantón, el presidente de la Asociación de Pacientes de Alto Costo, Néstor Álvarez, dijo que esta protesta continuaría el próximo miércoles 16 de octubre si el ministro Guillermo Jaramillo no asegura su presencia en las mesas de diálogo que propuso la institución. “El Gobierno incumplió hoy la mesa que se había citado para seguir dando soluciones al problema de sustancias y principios activos críticos en el manejo de epilepsia y algunas enfermedades huérfanas”, dijo.

Así mismo, agregó que los invitaron a una reunión, pero que no aceptaron asistir “hasta que el ministro no la lidere y siempre esté presente para los compromisos, teniendo en cuenta que se incumplió y no se ha dado respuesta desde el primer plantón”.

“Hacemos un llamado para que de hoy en ocho días a todo paciente, que no le hayan entregado medicamentos y que no tenga tratamientos al día, a las 9 de la mañana otra vez (estemos) frente al ministerio hasta que dé la cara y no siga deshumanizando el problema y siendo indiferente”, añadió Álvarez.

La invitación a ese diálogo se las hizo el viceministro de Salud Pública, Jaime Urrego, quien bajó a la manifestación y les dije a varios de los presentes que “podemos sentarnos, puedes entrar una delegación, podemos reafirmar y enriquecer agenda, contestar preguntas que podamos contestar”. Sin embargo, el funcionario fue interpelado por varias personas que han visto afectada la salud de sus familiares por la falta de medicamentos y la crisis de desfinanciación del sistema, quienes le expresaron su rechazo a tener más reuniones y pidieron soluciones prontas.

